14 овец погибли под колесами легковушки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на трассе «Петропавловск-Жезказган», вблизи села Явленки, водитель «Daewoo Nexia» сбил отару овец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ДТП произошло в зоне действия дорожного знака «Перегон скота». В результате наезда погибли 14 голов скота. 51-летний водитель и 41-летний пассажир автомобиля серьезных травм не получили.

«Согласно полученным результатам медицинского освидетельствования, водитель трезв. По факту ДТП собран материал по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и для принятия решения передан в суд», - сообщил начальник отдела полиции Есильского района Ерлик Еслямбеков.

С начала года на дорогах области это второе зарегистрированное дорожно-транспортное происшествия с участием скота.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали более 100 ДТП, в которых 20 человек погибли и 149 человек получили ранения.