14 Октября 2022, 08:00

14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1916-1997) родился- поэт, народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии Казахской СССР.

Уроженец Атырауской области. Окончил Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне - «Егемен Қазақстан») (1945-1950); заведующий секцией поэзии Союза писателей Казахстана (1950-1957); заведующий секцией поэзии Казахского государственного литературного издательства (1958-1959).

Первые стихи были опубликованы в 1936 году в областной газете. Автор около 30 поэтических книг. Среди них - «Әке сыры», «Үлкен жолдың үстінде», «Біздің ауылдың қызы», «Сенің өзенің». В своих произведениях поэт показывает жизнь и судьбу известных людей, подвиги и героизм воинов, самоотверженность трудового народа. Он написал также рассказы и художественные очерки, которые вошли в сборник «Шындық шырқайды». Перевел на казахский язык произведения Дж. Байрона, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Р. Гамзатова. Издал отдельной книгой сонеты У. Шекспира. Участвовал в переводе кыргызского эпоса «Манас», каракалпакского эпоса «Қырық қыз». Его произведения переведены на иностранные языки.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного знамени, «Знак Почета».

назад (1947) родился- видный государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер (1970).

Трудовая деятельность: инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка» (Атырауская область) (1973-1974); заведующий лабораториями технологии бурения, промывочных жидкостей Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1974-1981); заместитель директора по научной работе Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1981-1988); начальник управления по развитию технического прогресса и глубокого бурения главного территориального управления «Прикаспийгеология» (Уральск) (1988-1990); заведующий кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехнического института (Атырау) (1990); старший референт отдела промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан (Алматы) (1991-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан (Алматы) (1992-1994); заместитель министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (1994-1995); стажер нефтяной компании «Agip» (Италия) (1995-1997); вице-президент по корпоративному развитию, директор по перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (Алматы) (1997-2000); исполняющий обязанности президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (08.1999-10.1999); президент ЗАО «КазТрансГаз» (Астана) (2000-2001); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2001-2003); президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2003-2008); президент АО «Мангистаумунайгаз» (2008); исполняющий обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» (2008-2009); генеральный директор АО «Казахстанский институт нефти и газа» (2010-2013); министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель председателя ассоциации «Kazenergy» (с 2016 года).

Награжден орденами «Барыс» 3-й ст. (2005), «Құрмет» (2000), «Лидер российской экономики» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006); медалью «Почетный деятель спорта Республики Казахстан» (2007); знаком «Отличник разведки недр СССР» (1988). Удостоен званий «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» (2003); «Персона года» и премии «Золотой Прометей» в рамках Евразийского энергетического форума «Kazenergy» (2009); «Қазақстанның Еңбек Ері» (2011).

назад (1964) родилась- писатель-драматург, сценарист, лауреат Международной литературной премии «Алаш».

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета (Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Работала в отделе литературы и искусства Центрального музея, старшим редактором коллеги перевода Союза писателей, ответственным работником Министерства информации.

Автор рассказов и драматических произведений «Жарық дүние», «Қыз жылаған», «Дүние кезек», «Құдірет-Кие», «Мәңгілік бала бейне». В 2001 году перевела с арабского языка на казахский книгу Рабгузи «Кисса-суль-Анбий-я». Пьеса «Мәңгілік бала бейне» поставлена на сцене Казахского академического драматического театра имени М. Ауэзова в 1996 году. Драматическая постановка по мотивам рассказа М. Ауэзова «Қаралы сұлу» инсценирована на сцене Государственного академического драматического театра имени Г. Мусрепова в 1997 году. По мотивам рассказа «Қыз жылаған» в 2001 году киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова был снят фильм.

Лауреат премии Казахстанского союза молодежи, премии имени Т. Айбергенова журнала «Жалын».

назад (1972) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, историк (1994); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997).

Трудовая деятельность: специалист 1-й категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете министров Республики Казахстан (1995); ведущий, главный специалист государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996); заместитель начальника управления департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы (05.1997-11.1997); начальник отдела молодежной политики департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-2001); заместитель директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2001-2002); директор департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (02.2002-11.2002); заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий социально-политическим отделом управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); заведующий социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); заведующий отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2008-2009); управляющий директор «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (2009-2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2016-2018); министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (04.2018-06.2018); министр общественного развития Республики Казахстан (2018-2019); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2019-03.2019); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2019-12.2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Молдова (2020-2022).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

назад (1972) родился- министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в Павлодаре. Окончил Актауский политехнический институт им. Ш. Есенова, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (1995).

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора, экономист СП «Казахстанско-Российский торговый дом» (1995-1997); инспектор налогового отдел по г. Актау (1997); инженер 8-го разряда АО «Мангистаумунайгаз» филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес» (1997-1998); мастер по добыче нефти, инженер по эксплуатации, менеджер промысла ЗАО «Каракудукмунай» (1998-2006); начальник управления мониторинга добычи нефти департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2007-2008); заместитель директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2009-2010); директор департамента развития газовой промышленности Министерства нефти и газа (2010-2014); заместитель генерального директора ТОО «BNG Ltd» (2014-2015); директор департамента технической политики АО «КазТрансГаз» (2015); управляющий директор по управлению ГТС АО «КазТрансГаз» (2015); управляющий директор по технической политике АО «КазТрансГаз» (2015-2016); директор производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз» (2016-2018); заместитель генерального директора по технической политике АО «КазТрансГаз» (2018-2020); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

назад (1973) родился- аким Бостандыкского района города Алматы.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум (1992), Строительно-дорожный институт в Усть-Каменогорске, инженер-строитель.

Трудовая деятельность: специалист первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов (с 1995 года); главный специалист-эксперт отдела экологической экспертизы, лицензий и разрешений, заведующий сектором лицензий и экспертизы Алматинского городского управления охраны окружающей среды (2005); начальник отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2005-2006); заместитель директора департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2009); заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2009-2010); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2010-2015); аким Ауэзовского района г. Алматы (2015-2018).

На занимаемой должности - с сентября 2018 года.