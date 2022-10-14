14 Октября 2022, 07:00

14 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день стандартов

14 октября 1946 года в Лондоне состоялось открытие конференции национальных организаций по стандартизации, в которой приняли участие представители 25 государств. Всемирный день стандартов был введен в 1970 году по инициативе президента ISO Фарука Сунтера.

Всемирный день за будущее без кариеса

Отмечается ежегодно по инициативе международной некоммерческой организации Альянс за будущее без кариеса, основанного в 2010 году группой стоматологов, обеспокоенных распространенностью кариеса. В 2016 году по инициативе Альянса был учрежден Всемирный день за будущее без кариеса. Главная его задача - привлечь внимание к важности правильного ухода за зубами, который помогает предотвратить появление кариозных полостей.

СОБЫТИЯ

В 1939 год у была образована Жамбылская область, расположенная на юге страны. Административный центр области - город Тараз. Включает 10 районов, 1 город областного и 3 города районного подчинения. Область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами. В области функционируют казахский и русский драматические театры, филармония, 5 музеев, библиотеки, клубы и дома культуры.

В 1994 году в столице к 100-летнему юбилею поэта Сакена Сейфуллина был открыт памятник, который относится к наиболее значительным произведениям монументальной скульптуры, воздвигнутым выдающимся историческим личностям и деятелям национальной культуры Казахстана. Изготовлен в художественных мастерских Карагандинского художественного фонда.

В 1994 году Республика Казахстан подписала Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), а 7 июля 1997 года ратифицировала ее и тем самым взяла на себя обязательства о ее неуклонном выполнении.

Цель КБО ООН - борьба с опустыниванием, смягчение последствий засухи путем принятия эффективных мер на всех уровнях в сочетании с соглашениями о международном сотрудничестве и партнерстве в рамках комплексного подхода, соответствующего повестке дня на XX век.

В 2002 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии закладки памятной капсулы, символизирующей начало реализации проекта строительства международного аэропорта Астаны.

В 2003 году на юго-востоке Казахстана, в урочище Танбалы, расположенном в юго-восточной части Чу-Илийских гор, в 4 км к северо-западу от с. Карабастау Жамбылского района Алматинской области и в 170 км на северо-запад от Алматы был образован Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы».

В составе археологического комплекса Тамгалы на площади всего около 900 га расположены остатки более ста памятников разных видов - компактно расположенных групп петроглифов, поселений, могильников, культовых сооружений, - датирующихся от сер. XIV в. до н.э. до начала XX в. В целом, археологические памятники комплекса хорошо сохранились и гармонично расположены в ландшафте в виде руин каменных сооружений - жилищ, загонов для скота, а также могильных оград и курганов, наскального искусства.

В 2008 году состоялась церемония открытия движения по шести полосам первого в Казахстане автобана Астана - Щучинск. Протяженность автодороги Астана - Щучинск - 224 километра, в том числе, с шестиполосным движением - 215 км.

В 2011 году заключительным аккордом работы международного форума «За безъядерный мир!» в Семее, собравшего на казахстанской земле представителей 30 государств мира, стало открытие нового монумента - Стелы мира. Новый обелиск - 28-метровая стела - расположен зеркально к стоящему на острове известному монументу «Сильнее смерти», посвященному жертвам ядерных испытаний.

В 2014 году в Греции были найдены документы, написанные на латинице периода 1930-х годов, касающиеся казахского общественного деятеля, писателя Сакена Сейфуллина.

В 2015 году космонавт Айдын Аимбетов передал Президенту РК Нурсултану Назарбаеву Государственный флаг Республики Казахстан, побывавший в космосе и облетевший нашу Землю более 150 раз. Вместе с тем космонавт подчеркнул, что для него было наивысшей честью представлять Казахстан в международном экипаже МКС.

В 2016 году была отгружена первая партия экспортной нефти месторождения Кашаган, добытая в рамках пуско-наладочных работ, в количестве порядка 7 700 тонн в трубопроводную систему КТК. Месторождение Кашаган является одним из крупнейших обнаружений нефти за последние 40 лет, а его извлекаемые запасы составляют примерно 9-13 млрд баррелей нефти. Учитывая сложность и особую специфику производственной безопасности, проектирования, логистики и суровых климатических и экологических условий, Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире.

В 2016 году в столице Египта состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту, писателю и просветителю Абаю. Бюст установлен в одном из красивейших центральных парков Каира - парке «Свободы и дружбы».

В 2017 году в Атырау установили скульптурную композицию легендарному вокально-инструментальному ансамблю «Дос Мукасан». Бронзовая композиция, на которой 6 музыкантов во время выступления с инструментами, установлена на гранитный постамент в новом ретро-парке. Выполнена она в форме парковой архитектуры. На открытии выступила группа «Дос Мукасан».

В 2019 году Меруерт Камалиденова завоевала золото на юношеском Чемпионате мира в Индии. Казахстанка стала лучшей среди 82 шахматистов из 42 стран мира в женской категории до 14 лет.

В 2020 году в Национальной библиотеке Португалии состоялась презентация «Слов назидания» великого Абая Кунанбайулы на португальском языке.

Рассказывая о творчестве Абая, казахстанский дипломат Даулет Батрашев выразил надежду, что главный труд «казахского Камоэнша» - Абая Кунанбайулы «Слова назидания» будут широко приняты португальской читательской аудиторией.