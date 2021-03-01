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14 общественных советов при «Nur Otan» обеспечат мониторинг исполнения предвыборных программ партии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Марта 2021, 14:46
14 общественных советов при «Nur Otan» обеспечат мониторинг исполнения предвыборных программ партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 общественных советов при «Nur Otan» обеспечат мониторинг исполнения предвыборных программ партии. При партии «Nur Otan» будут созданы 9 новых общественных советов. Их общее количество достигнет 14, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В рамках исполнения поручения Лидера «Nur Otan», Елбасы Н.А. Назарбаева по обеспечению системного контроля за реализацией предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также 216 региональных предвыборных программ по областям, городам и районам, при партии будут функционировать 14 общественных советов. Каждый совет будет заниматься конкретным направлением предвыборной программы партии.

Действующие:

- Комитет партийного контроля

- Совет по противодействию коррупции

- Совет по вопросам культуры «Мирас»

- Правовой совет

- Совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей

Создаются:

- Совет по развитию экономики и поддержке предпринимательства

- Совет по развитию образования и науки

- Совет по вопросам здоровья нации

- Совет по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения

- Совет по региональному развитию

- Совет по развитию гражданского общества и государственного управления

- Совет по поддержке молодежи

- Экологический совет

- Совет по развитию аграрного сектора

Новая структура общественных советов, а также кандидатуры соответствующих руководителей будут утверждены Бюро Политического совета партии. Планируется, что в состав советов на центральном и региональных уровнях будут привлечены почти 2 тысячи резервистов из партийных списков, эксперты и представители гражданского общества.

Напомним, что Республиканская Дорожная карта по исполнению предвыборных обещаний обсуждена на заседании фракции в Мажилисе с участием Премьер-Министра, членов Правительства. В регионах публично обсуждены и утверждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ.

Центральный аппарат партии будет осуществлять общую координацию работы, а республиканские и региональные штабы при Правительстве и акимах возьмут на исполнение более 1,7 тысяч индикаторов на республиканском и свыше 81 тысячи – на региональном уровне соответственно. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов.


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