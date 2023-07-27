14 обладателей Алтын белгі и трое детей погибших сотрудников ОВД вне конкурса стали курсантами вузов МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году по инициативе МВД и с одобрения Главы государства возобновился прием на обучение по программам высшего образования в Алматинской и Костанайской академиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



По новым правилам в ведомственные учебные заведения вне конкурса могут поступить: дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и лица, прошедшие срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК, набравшие пороговый уровень баллов, обладатели знака «Алтын белгі» и абитуриенты, набравшие на ЕНТ не менее 100 баллов. Согласно поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению качества отбора и подготовки сотрудников расширен перечень образовательных программ для вузов полицейского ведомства. Теперь обучение проводится по таким направлениям как оперативно-розыскная, административно-правовая, оперативно-криминалистическая, уголовно-исполнительная деятельность, досудебное расследование, IT-криминалистическое обеспечение, кибербезопасность, информационные системы и технологии, педагогика и психология.

С 17 по 26 июля прошли прием заявок и конкурсный отбор для поступления в ведомственные вузы. В отборе участвовали 1500 абитуриентов со всего Казахстана на 800 вакантных мест в Алматинской, Карагандинской и Костанайской академиях. В учебные заведения полиции поступили самые достойные и перспективные абитуриенты, обладающие хорошими базовыми знаниями, навыками и патриотическими качествами. Стоит отметить, в этом году впервые весь процесс поступления в вузы прошел по принципу открытости и прозрачности с участием родителей и близких абитуриентов, а также общественности.