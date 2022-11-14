14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

14 Ноября 2022, 08:00

14 Ноября 2022, 08:00

14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Джамбулский зооветеринарный техникум (1965); Московскую ветеринарную академию, ветеринарный врач (1970); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1981).

Трудовая деятельность: ветеринарный фельдшер Кызылкумской райветстанции (1965); главный ветеринарный врач совхоза им. XXII съезда КПСС Алгабасского района Чимкентской области (1970-1973); инструктор Чимкентского обкома партии (1973); второй секретарь Чимкентского обкома ЛКСМК (1973-1975); второй секретарь Ленинского райкома партии (1975-1977); председатель Шардаринского райисполкома (1977-1983); председатель Ленинского райисполкома (1983-1987); первый заместитель председателя Чимкентского облагропрома (1987-1988); первый секретарь горкома, председатель горсовета г. Арысь (1988-1992); глава администрации г. Арысь (1992-1993); заместитель главы администрации Южно-Казахстанской области (05.1993-12.1993); глава администрации, аким Сузакского района Южно-Казахстанской области (1994-1999); аким Сайрамского района ЮКО (1999-2003); аким Отрарского района ЮКО (2003-2005); депутат Сената Парламента РК, член постоянного Комитета по экономической и региональной политике (с 2005 года); секретарь Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (с 2008 года); член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2014-2017).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Знак Почета» (1982), «Құрмет» (2004), «Парасат» (2010); медалями «За освоение целинных и залежных земель» (1984), «Астана» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).

назад (1964) родился- прокурор Актюбинской области.

Родился в Атырауской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета (1991).

Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора г. Атырау (с 1991 года); прокурор отдела, старший прокурор отдела, начальник отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области (с 1994 года); старший прокурор управления, старший прокурор департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов, старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (с 1999 года); прокурор г. Уральск Западно-Казахстанской области; начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области (с 2003 года); прокурор Жылыойского и Макатского районов Атырауской области (с 2004 года); прокурор г. Атырау (2010-2012); заместитель прокурора Жамбылской области (2012-2013); заместитель прокурора Западно-Казахстанской области (2013-2016); прокурор Кызылординской области (2016-2019); прокурор Атырауской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги» (1985); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002); «15 лет вывода Советских войск из ДРА» (2004); «70 лет вооруженных сил ССР» (1988); «От благодарного афганского народа» (1988); «Ветеран боевых действий»; «Ұрыс әрекетінінң ардагері»; «20 лет вывода советских войск из Афганистана» (2009); «Погибшим память, слава живым»(2009); «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiздiгiне 20 жыл» (2011); «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2012); «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 20 жыл» (2012); «За верность долгу» (2012); «Защитник Отечества» (2013); «Сүлеймен Есқараев - тұңғыш прокурор»; нагрудными знаками «Прокуратура озаты» 1-й степени; «Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері»; грамотой Верховного совета СССР «Воину-интернационалисту».

назад (1983) родился- министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Гурьеве (ныне - Атырау). Окончил Томский государственный университет, финансы и кредит, лингвистика и межкультурная коммуникация (2006); Мичиганский университет по стипендии «Болашақ», магистр прикладной экономики (2010).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента внутренней администрации, департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2005-2006); эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2006-2010); начальник управления стратегических разработок департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2010); заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования и департамента бюджетного планирования и прогнозирования МФ РК (2010-2013); заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2013-06.2013); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2013-2019); заместитель заведующего отделом канцелярии Первого Президента - Елбасы РК (2019-2021); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

назад (1983) родился- вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне – Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, экономист.

Трудовая деятельность: менеджер по работе с клиентами сектора развития розничного бизнеса филиала АО «Казкоммерцбанк» в Шымкенте (2005-2006); менеджер продаж потребительских кредитов операционного отдела № 814 филиала АО «Казкоммерцбанк» в Шымкенте (2006-2008); заведующий сектором кредитной линии ЮКФ АО «Банк Туран Алем» (02.2008-04.2008); координатор сектора универсального кредитования ЮКФ АО «Банк Туран Алем» (2008-2009); начальник отдела розничного кредитования ШФ АО «БТА Банк» (2009-2013); заместитель директора по розничному кредитованию АО «Альянс Банк» (04.2013-11.2013); директор ТОО «Центр обслуживания предпринимательства» (2013-2015); заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области» (04.2015-05.2015); руководитель ГУ «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области» (05.2015-11.2015); советник акима Южно-Казахстанской области - представитель акимата области в Астане (2015-2016); заместитель акима Ордабасынского района ЮКО (2016-2018); аким Толебийского района Туркестанской области (2018-2021); государственный инспектор Администрации Президента РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.