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14 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано на Тенгизе

2 Июня 2020 15:15
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14 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области сообщили подробности 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 23:59 1 июня 2020 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата области, все 14 человек являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1981, 1991,1973, 1979, 1963, 1997, 1985, 1968, 1985, 1970, 1974 г.р и трое женщин 1998, 1976, 1969 г.р.

Инфицированные выявлены при прохождении скрининга или обследованных как контактные.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1 119 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 416.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус,
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Автор:

Виктор Сутягин

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