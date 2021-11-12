14 научных разработок казахстанских ученых вышли на международный рынок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 научных разработок казахстанских ученых вышли на международный рынок и теперь экспортируются в такие страны, как Китай, Россия, Турция, Грузия, Чехия и Кыргызстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Все проекты были реализованы при поддержке Фонда науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Продажи превышают сотни миллионов тенге, от которых ученые имеют пассивный доход. Среди научных разработок – радиоизотоп кобальт-57, противогрибковый лекарственный препарат, биопрепараты для санации медицинских, пищевых и жилых помещений, напитки на основе молочной сыворотки, пробиотики и др.

«В эти дни Фонд науки отмечает свое 15-летие. За последние два года профинансировано около 130 проектов. Фонд является оператором по грантовому финансированию проектов по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. На сегодня мы запустили 113 наукоёмких производств, 14 из которых уже вышли на экспорт продукции. Создано около 1,5 тыс. рабочих мест. Заключено 45 лицензионных соглашений между авторами интеллектуальной собственности и предприятиями, использующими научные разработки», – отметил председатель правления Фонда науки МОН РК Арын Орсариев.

Учеными Института ядерной физики разработана новая технология недорогого производства радиоактивного изотопа кобальт-57. Этот продукт используется в ядерной медицине, для контроля качества работоспособности медицинских томографов, при изготовлении приборов для научных исследований. Проект коммерциализирован, по технологии отечественных ученых создано производство раствора изотопа кобальт-57 в промышленных объемах. Казахстанский продукт завоевывает международный рынок, на сегодняшний день организованы поставки партии радиоизотопа кобальт-57 в Россию.

Благодаря государственной поддержке сегодня казахстанские ученые, наряду с зарубежными, участвуют в современных разработках в области медицины, нано- и биотехнологий, искусственного интеллекта, геологии, переработки минерального и углеводородного сырья, безопасности сельхозпродукции и экологии.

При поддержке Фонда науки в стране также налажено производство уникальных генераторов, вырабатывающих ветровую и солнечную энергию.

«Установка не требует подключения внешнего электропитания и используется в качестве основного и резервного источника электропитания, а также позволяет решить проблему электроснабжения объектов, отдаленных от линии электропередач. Ветрогенераторы устойчивы к штормовым ветрам, шквалам, обледенению, низким температурам, и их можно использовать вне зависимости от географических и климатических особенностей местности. Установки пользуются большим спросом, продажи на сегодня превысили 100 млн тенге», – сообщил руководитель проекта Жамбулат Музбаев.

Ученые Института микробиологии и вирусологии разработали новый противогрибковый лекарственный препарат «Розеофунгин-АС». Мазь предназначена для лечения микозов кожи и уже доказала высокую эффективность. Преимуществом препарата является оригинальность состава, а также широкий спектр противогрибкового действия. Препарат «Розеофунгин-АС» вошел в перечень лекарств Клинического протокола диагностики и лечения и в Казахстанский национальный лекарственный формуляр.