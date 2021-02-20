14 находившихся в розыске уголовных преступников задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане при проведении профилактического мероприятия «Мигрант» задержано 14 уголовных преступников, находившихся в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

К примеру, полицейские задержали 29-летнего гражданина России, находившегося в межгосударственном розыске.

Установлено, что молодой человек, скрываясь от следствия в России, в мае 2014 года незаконно пересек Государственную границу Казахстана. В соседней стране преступник разыскивался за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических и психотропных веществ.

Задержанный гражданин России водворен в Следственный изолятор города Нур-Султана. По факту умышленного незаконного пересечения Государственной границы РК возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверятся причастность иностранца к совершению преступлений на территории РК.

Для снижения возможных рисков неблагоприятного влияния миграционных процессов на криминогенную обстановку в период с 15 по 19 февраля текущего года полицейские Нур-Султана провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». На территории города усилены наряды полиции, было увеличено количество рейдов по выявлению незаконных мигрантов и нарушителей, своевременно не зарегистрированных в органах внутренних дел.

По итогам ОПМ за различные нарушения Правил пребывания иностранных граждан в Казахстане выявлены и привлечены к административной ответственности 357 иностранных граждан. Решением суда выдворены за пределы страны 33 иностранца.

150 граждан Казахстана, пригласивших иностранцев и не обеспечивших соблюдение ими установленных Правил пребывания, привлечены к административной ответственности. Задержано 14 уголовных преступников.