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    17:21, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    14 находившихся в розыске уголовных преступников задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане при проведении профилактического мероприятия «Мигрант» задержано 14 уголовных преступников, находившихся в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    К примеру, полицейские задержали 29-летнего гражданина России, находившегося в межгосударственном розыске.

    Установлено, что молодой человек, скрываясь от следствия в России, в мае 2014 года незаконно пересек Государственную границу Казахстана. В соседней стране преступник разыскивался за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических и психотропных веществ.

    Задержанный гражданин России водворен в Следственный изолятор города Нур-Султана. По факту умышленного незаконного пересечения Государственной границы РК возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверятся причастность иностранца к совершению преступлений на территории РК.

    Для снижения возможных рисков неблагоприятного влияния миграционных процессов на криминогенную обстановку в период с 15 по 19 февраля текущего года полицейские Нур-Султана провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». На территории города усилены наряды полиции, было увеличено количество рейдов по выявлению незаконных мигрантов и нарушителей, своевременно не зарегистрированных в органах внутренних дел.

    По итогам ОПМ за различные нарушения Правил пребывания иностранных граждан в Казахстане выявлены и привлечены к административной ответственности 357 иностранных граждан. Решением суда выдворены за пределы страны 33 иностранца.

    150 граждан Казахстана, пригласивших иностранцев и не обеспечивших соблюдение ими установленных Правил пребывания, привлечены к административной ответственности. Задержано 14 уголовных преступников.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Безопасность Правоохранительные органы
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