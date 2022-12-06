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14 мобильных поисковых групп создали в СКО

6 Декабря 2022, 13:13
14 мобильных поисковых групп создали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области спасатели проверили готовность техники к ликвидации ЧС в зимний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, подготовили 1 246 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. В том числе тягачи, кунги, вахтовки, снегоходы, находящиеся в полной готовности к выезду.

Организовали 14 мобильных поисковых групп, в состав которых вошли спасатели, полицейские, представители местных исполнительных органов.

Для размещения людей, попавших в сложные зимние условия, подготовили около 300 пунктов обогрева.


«В зимний период 2021-2022 года спасли 86 человек, в том числе восемь детей. В результате проведенной работы за последние три года на территории области гибели людей не зарегистрировано», - добавили в департаменте.

В конце недели в регионе ожидается метель. В ближайшие сутки – значительное похолодание в ночное время.


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