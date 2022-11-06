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14 многоэтажек остаются без воды из-за аварии в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
6 Ноября 2022, 19:31
14 многоэтажек остаются без воды из-за аварии в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске организовали подвоз воды во дворы многоэтажек, где прекратилась подача водоснабжения из-за произошедшей аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, временно приостановлена подача воды в 14 жилых домов, расположенных по улицам М. Жумабаева, Абая, Интернациональная, Букетова и Н. Назарбаева.

«Производится подвоз воды. Давление водоснабжения в городе восстанавливается. Подача нормализуется. Специалисты проводят работы по устранению повреждения на водопроводе», - сообщили в пресс-службе городского отдела ЖКХ.

По данным пресс-службы ТОО «Кызылжар су», ориентировочный срок устранения аварии – 18:00 7 ноября. Все это время воду будут подвозить.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске произошла крупная авария на водопроводе диаметром 800 миллиметров на участке улицы Жумабаева - Абая.

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