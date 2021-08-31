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14 многодетных семей получили жилье в Актобе

31 Августа 2021 12:00
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14 многодетных семей получили жилье в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В День Конституции РК в Актобе четырнадцати многодетным семьям, состоящим в очереди на получение жилья, вручили ключи от долгожданных квартир в жилом массиве Нур-Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Как сообщила в Facebook пресс-служба облакимата, всего в рамках программы «Нұрлы жер» для многодетных семей приобретено 54 квартиры. С важным событием актюбинцев поздравил аким области Ондасын Уразалин.

«В Актобе в очереди на жилье состоит около 24 тысяч семей, в очереди на землю под индивидуальное жилищное строительство состоят еще около 145 тысяч наших земляков. По поручению Главы государства из года в год принимаются меры по решению жилищного вопроса. Мы должны четко понимать, что никто со стороны не придет, чтобы решить наши проблемы. Только мы сами трудом, терпением и единством можем сделать это», - сказал аким области, пожелав новоселам мира и достатка в доме.

Ондасын Уразалин также ознакомился с планами по застройке 3 микрорайона жилого массива Нур-Актобе. На сегодня в 3 микрорайоне построено 180 квартир, всего квартир будет 1 000 общей площадью 68,8 тыс. квадратных метров. В скором времени здесь приступят к возведению детского сада на 320 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса.


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#Актюбинская область   #Жилье  
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