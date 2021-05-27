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    14:53, 27 Май 2021 | GMT +6

    14 млрд тенге выделено в Алматинской области на борьбу с коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакциной в Алматинской области планируется охватить всего 1,1 млн человек. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере здравоохранения за 2020-2021 годы на борьбу с коронавирусом из местного бюджета выделено 14 млрд тенге. Закуплено 3 томографа, 18 рентген-аппаратов, 219 ИВЛ, 180 машин скорой помощи, 12 передвижных медицинских комплексов. В результате уровень оснащенности медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом поднялся до 90%. В Талдыкоргане в кратчайшие сроки была построена модульная инфекционная больница на 200 коек», - отметил аким области.

    Для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи и охвата отдаленных сел до 2025 года планируется строительство 109 объектов, из них в текущем году – 23, включая 20 блочно-модульных медпунктов.

    В настоящее время идет вакцинация населения. Получено 410 тысяч доз вакцин. Привито первым компонентом 211 тысяч человек, вторым компонентом – 119 тысяч человек. Всего планируется охватить 1,1 млн человек. Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле», - заверил А. Баталов.

    Ранее аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал, как в Алматинской области ведется борьба с пандемией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Акимат Алматинская область Минздрав РК
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