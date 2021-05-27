14 млрд тенге выделено в Алматинской области на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакциной в Алматинской области планируется охватить всего 1,1 млн человек. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере здравоохранения за 2020-2021 годы на борьбу с коронавирусом из местного бюджета выделено 14 млрд тенге. Закуплено 3 томографа, 18 рентген-аппаратов, 219 ИВЛ, 180 машин скорой помощи, 12 передвижных медицинских комплексов. В результате уровень оснащенности медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом поднялся до 90%. В Талдыкоргане в кратчайшие сроки была построена модульная инфекционная больница на 200 коек», - отметил аким области.

Для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи и охвата отдаленных сел до 2025 года планируется строительство 109 объектов, из них в текущем году – 23, включая 20 блочно-модульных медпунктов.

В настоящее время идет вакцинация населения. Получено 410 тысяч доз вакцин. Привито первым компонентом 211 тысяч человек, вторым компонентом – 119 тысяч человек. Всего планируется охватить 1,1 млн человек. Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле», - заверил А. Баталов.

Ранее аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал, как в Алматинской области ведется борьба с пандемией.