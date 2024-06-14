1,4 млрд тенге неуплаченных налогов: участницу ОПГ экстрадировали из Молдовы
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Молдовы экстрадировали подозреваемую в финансовых махинациях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Подозреваемая с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации.
Её роль заключалась в открытии счетов в банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.
В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.
Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск.
В мае текущего года она задержана на территории Молдовы.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Алматы.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.