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$14 млн выделил Фонд Джека Ма на разработку вакцины от нового коронавируса
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Фонд основателя Alibaba Group Джека Ма пожертвовал 100 миллионов юаней (более 14 млн долларов) на разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».
Средства адресованы Китайской академии инженерных наук и Китайской академии наук, а также иностранным научно-исследовательским учреждениям.
Alibaba Group предоставит на бесплатной основе «мозговым центрам» свои вычислительные мощности для исследований по разработки вакцины против коронавируса.
В благотворительной деятельности также отметились такие крупные китайские компании, как производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов Huawei, компания электронной коммерции Tencent, владелец TikTok (ByteDance) и другие.
По заявлению китайского минфина, финансовые органы страны выделили около 3,9 млрд долл на борьбу с коронавирусом.
По состоянию на 30 января, в Китае зараженных новым вирусом 7711 человек, из них скончалось 170. Вылечено и выписано из больниц 124 человека.
Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
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