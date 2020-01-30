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$14 млн выделил Фонд Джека Ма на разработку вакцины от нового коронавируса

30 Января 2020 15:08
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$14 млн выделил Фонд Джека Ма на разработку вакцины от нового коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Фонд основателя Alibaba Group Джека Ма пожертвовал 100 миллионов юаней (более 14 млн долларов) на разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

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Средства адресованы Китайской академии инженерных наук и Китайской академии наук, а также иностранным научно-исследовательским учреждениям.

Alibaba Group предоставит на бесплатной основе «мозговым центрам» свои вычислительные мощности для исследований по разработки вакцины против коронавируса.

В благотворительной деятельности также отметились такие крупные китайские компании, как производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов Huawei, компания электронной коммерции Tencent, владелец TikTok (ByteDance) и другие.

По заявлению китайского минфина, финансовые органы страны выделили около 3,9 млрд долл на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на 30 января, в Китае зараженных новым вирусом 7711 человек, из них скончалось 170. Вылечено и выписано из больниц 124 человека.



Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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