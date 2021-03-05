РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 05 Март 2021 | GMT +6

    14 млн тенге присвоила мошенница в Актобе, обещая помочь выиграть тендер

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актобе обещая предпринимательнице помочь выиграть тендер, завладела 14 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции обратилась 42-летняя предпринимательница с заявлением о том, что в конце января малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера обманным путем завладела деньгами в сумме более 14 млн тенге.

    Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена 38-летняя жительница Актобе. Подозреваемая призналась в содеянном. Проводятся следственные действия по ст.190 УК РК «Мошенничество».

    На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались трое потерпевших.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!