14 млн тенге присвоила мошенница в Актобе, обещая помочь выиграть тендер

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актобе обещая предпринимательнице помочь выиграть тендер, завладела 14 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции обратилась 42-летняя предпринимательница с заявлением о том, что в конце января малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера обманным путем завладела деньгами в сумме более 14 млн тенге.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена 38-летняя жительница Актобе. Подозреваемая призналась в содеянном. Проводятся следственные действия по ст.190 УК РК «Мошенничество».

На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались трое потерпевших.