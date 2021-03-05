03:00, 05 Март 2021 | GMT +6
14 млн тенге присвоила мошенница в Актобе, обещая помочь выиграть тендер
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актобе обещая предпринимательнице помочь выиграть тендер, завладела 14 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции обратилась 42-летняя предпринимательница с заявлением о том, что в конце января малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера обманным путем завладела деньгами в сумме более 14 млн тенге.
Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена 38-летняя жительница Актобе. Подозреваемая призналась в содеянном. Проводятся следственные действия по ст.190 УК РК «Мошенничество».
На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались трое потерпевших.