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    20:08, 12 Июль 2021 | GMT +6

    14 млн тенге присвоила бухгалтер детсада в Аксу

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ - В Аксу 25-летнюю бухгалтера детсада признали виновной в хищениях бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Дело рассматривалось в сокращенном порядке на открытом судебном заседании.

    Согласно материалам проверки, за год бухгалтер детского сада присвоила и растратила около 14 млн тенге. Хищения выявил региональный департамент внутреннего государственного аудита. Деньги предназначались для расчета с поставщиками продуктов питания и заработной платы работников.
    Материалы аудита передали в департамент экономических расследований по Павлодарской области.
    Из приговора Аксуского городского суда, опубликованного в судебном кабинете Павлодарского областного суда, следует, что бухгалтер ясли-сада «Балдырган» перечислила на свой личный карт-счет и счет своей сестры 13 438 508,6 тенге.
    Эти деньги девушка обналичивала в банкоматах Аксу и Павлодара.
    Таким образом бухгалтер хотела решить свои личные вопросы. Она планировала на эти деньги сделать ремонт, а затем продать дом и вернуть похищенные средства. Однако покупатели затянули с расчетом за недвижимость, и обман раскрылся.
    «Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 частью 4 статьи 189 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным», – говорится в приговоре.

    Суд принял во внимание, что девушка впервые привлекается к уголовной ответственности, ее положительные характеристики по месту жительства, молодой возраст, а также полное возмещение ущерба и раскаяние подсудимой.
    Приговор вступил в законную силу.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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