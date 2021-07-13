14 млн тенге присвоила бухгалтер детсада в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В Аксу 25-летнюю бухгалтера детсада признали виновной в хищениях бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дело рассматривалось в сокращенном порядке на открытом судебном заседании.

Согласно материалам проверки, за год бухгалтер детского сада присвоила и растратила около 14 млн тенге. Хищения выявил региональный департамент внутреннего государственного аудита. Деньги предназначались для расчета с поставщиками продуктов питания и заработной платы работников.

Материалы аудита передали в департамент экономических расследований по Павлодарской области.

Из приговора Аксуского городского суда, опубликованного в судебном кабинете Павлодарского областного суда, следует, что бухгалтер ясли-сада «Балдырган» перечислила на свой личный карт-счет и счет своей сестры 13 438 508,6 тенге.

Эти деньги девушка обналичивала в банкоматах Аксу и Павлодара.

Таким образом бухгалтер хотела решить свои личные вопросы. Она планировала на эти деньги сделать ремонт, а затем продать дом и вернуть похищенные средства. Однако покупатели затянули с расчетом за недвижимость, и обман раскрылся.

«Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 частью 4 статьи 189 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным», – говорится в приговоре.

Суд принял во внимание, что девушка впервые привлекается к уголовной ответственности, ее положительные характеристики по месту жительства, молодой возраст, а также полное возмещение ущерба и раскаяние подсудимой.

Приговор вступил в законную силу.