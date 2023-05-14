14 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день мигрирующих птиц

Отмечается каждый год во вторую субботу и второе воскресенье мая. Учреждению этого дня предшествовало подписание Международной конвенции по охране птиц в 1906 году.

Цель проведения мероприятий - расширение знаний о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.

СОБЫТИЯ

В 1869 году был основан город Актюбинск, современное официальное название - Актобе. Город возник на месте крепости Ак тобе (Белый холм). В 1977 году стал центром Западно-Казахстанской железной дороги. В настоящее время является крупным экономическим центром Казахстана.

В 2009 году в Шевченковском районе г. Киева улица Кузьминская, пролегающая возле здания посольства Казахстана, была переименована в честь великого казахского мыслителя и поэта Жамбыла Жабаева.

В 2013 году в Женеве были объявлены результаты международного конкурса WSIS Project Prizes 2013, который прошел в рамках форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

Система электронного лицензирования Казахстана (www.elicense.kz) стала лучшим проектом в категории «E-Business». Всего в конкурсе приняли участие более 280 проектов из 64 стран мира. www.elicense.kz - это электронная система, которая позволяет получать различные разрешительные документы через Интернет.

В 2014 годув Астане Казахский национальный музей пополнился новыми ценными экспонатами. В дар музею были переданы реконструированный шапан знаменитого бия Казахского ханства Толе-би, элемент ханского знамени, датируемый XVII веком, и сенсационные археологические находки Ботайской культуры - истока Евразийской цивилизации. Последние экспонаты музею предоставил известный казахстанский археолог Виктор Зайберт.

В 2015 годув Швейцарии мануфактура Frank Muller выпустила часы с гербом Казахстана на циферблате. Они обойдутся эстетам в 29 тыс. долларов, а золотые - и вовсе в 35 тыс.

В 2016 году в Кёльне при организационной поддержке Европейской ассоциации казахов и посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия состоялся традиционный малый Курултай казахов Европы, собравший около двух тысяч представителей этнических диаспор из Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландов, Турции, а также США.

Главная цель - напомнить молодому поколению о наследии и культуре своего народа. Такие встречи имеют огромное значение для казахов, живущих вдали от исторической Родины. Более того, курултаи являются той площадкой, где соотечественники имеют возможность поднять и обсудить самые актуальные вопросы.

В 2018 году в основную конкурсную программу 71-го Каннского международного кинофестиваля был включен фильм «Айка» - кинопродукция пяти стран: России, Казахстана, Германии, Польши и Китая.

Сюжет «Айки» - история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает. Главную роль исполнила Самал Еслямова, получившая приз кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса». И это происходило впервые в истории современного казахстанского кинематографа.

В 2019 году в горах Жамбылской области появился Пик писателя Шерхана Муртазы.

В Меркенском ущелье был проведен открытый областной горный фестиваль альпинизма «Вольный ветер-2019», в ходе которого было совершено восхождение на вершину 3 250 метров. До этого времени пик был безымянным, и его назвали в честь народного писателя Казахстана Шерхана Муртазы.

Шерхан Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области, советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР. Лауреат Государственный премии Казахской ССР.