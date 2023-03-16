14 масштабных археологических экспедиций проведут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 масштабных археологических экспедиций проведут в Актюбинской области в рамках реализации дорожной карты по изучению, сохранению, реконструкции и популяризации культурного наследия региона на 2023-2025 годы. Эти и другие актуальные вопросы были обсуждены на круглом столе в областном историко-краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основное направление экспедиций – исследование памятников эпохи гуннов. Координировать работы будут специалисты института археологии имени А.Маргулана.

«В археологическом отношении территория Актюбинской области, насыщенная разноплановыми памятниками, изучена неравномерно. Долгое время считалось, что степи актюбинского края были безлюдными в эпоху гуннов. Последние археологические изыскания доказывают обратное. В рамках дальнейшей исследовательской работы будут не только вестись раскопки, но и изучены архивы всех западных регионов страны. Работу в этом направлении уже начали», - сообщил генеральный директор института археологии имени А. Маргулана Акан Онгарулы.

Директор Актюбинского областного историко-краеведческого музея Мейрам Дуйсенгали рассказал об исследованиях гуннских памятников на территории области. По словам М.Дуйсенгали, только в трех районах Айтекебийском, Мугалжарском и Уилском за 5 лет исследований было выявлено около 400 групп памятников эпохи гуннов. М.Дуйсенгали подчеркнул, что реализация данного проекта позволит выявить памятники гуннского времени и в других районах Актюбинской области.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно больше внимания уделить изучению и освещению исторических вопросов. Конференция - это первый шаг к большой археологической экспедиции в Актюбинской области. Настало время говорить об истории фактами, подходить к ней с научной точки зрения. Со своей стороны, мы создадим для ученых все условия, в том числе для работы с применением новых технологий», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Проект будет реализован в сотрудничестве с зарубежными учеными.

«Всех интересует вопрос миграции гуннов. Учитывая новые данные, можно предположить, что столица западных гуннов располагалась на территории нынешнего города Актобе. Это вполне возможно. Мы окажем всестороннюю помощь в исследованиях», - заверил профессор стамбульского университета Yeditepe Ахмет Ташагыл.

В исследовании найденных артефактов содействие также окажет Венгерский музей естественных наук.

«Между нашими народами много общего, и мы считаем, что изучать, популяризировать нашу культуру и историю – общая задача. Это не первый наш совместный проект с актюбинскими коллегами. Готовы участвовать в нем в плане генетического, антропологического анализа, реконструкции по найденным останкам. Рады продолжению сотрудничества», - отметил антрополог Венгерского музея естественных наук Андраш Биро.

Отметим, Андраш Биро – один из ученых, участвовавших в генетическом анализе и реконструкции облика Абилкайыр хана.