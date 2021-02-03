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    11:24, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    14 машин с долгами по адмштрафам увезли на штрафстоянки в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года за нарушения правил дорожного движения в Павлодарской области водворены на штрафные стоянки 173 автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории города Павлодара проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», мероприятие было направлено на взыскание неоплаченных административных штрафов. В результате сотрудниками полиции задержаны и водворены на штрафную стоянку 14 автомашин, владельцы которых не оплатили административные штрафы», - рассказал первый заместитель начальника управления полиции города Павлодара Нургали Омарбеков.

    Например, при патрулировании улиц Павлодара за нарушение правил дорожного движения остановлен 23-летний водитель автомашины «БМВ». «При проверке базы данных выяснилось, что у мужчины есть долг по штрафам около 100 тысяч тенге», - добавил Н. Омарбеков.
    В ходе операции «Борышкер» в доход государства взыскано административных штрафов примерно на десять миллионов тенге.
    «С начала 2021 года за нарушения правил дорожного движения водворено на штрафные стоянки 173 автомашины», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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