14 машин с долгами по адмштрафам увезли на штрафстоянки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года за нарушения правил дорожного движения в Павлодарской области водворены на штрафные стоянки 173 автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории города Павлодара проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», мероприятие было направлено на взыскание неоплаченных административных штрафов. В результате сотрудниками полиции задержаны и водворены на штрафную стоянку 14 автомашин, владельцы которых не оплатили административные штрафы», - рассказал первый заместитель начальника управления полиции города Павлодара Нургали Омарбеков.

Например, при патрулировании улиц Павлодара за нарушение правил дорожного движения остановлен 23-летний водитель автомашины «БМВ». «При проверке базы данных выяснилось, что у мужчины есть долг по штрафам около 100 тысяч тенге», - добавил Н. Омарбеков.

В ходе операции «Борышкер» в доход государства взыскано административных штрафов примерно на десять миллионов тенге.

«С начала 2021 года за нарушения правил дорожного движения водворено на штрафные стоянки 173 автомашины», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.