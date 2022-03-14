14 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1916-1996) родился- певец (лирический тенор), народный артист Казахской ССР.

Родился в г. Усть-Каменогорске Семипалатинской области (ныне - Восточно-Казахстанская область). Окончил Казахскую студию при Московской консерватории (1939).

Трудовая деятельность: солист Казахского академического театра оперы и балета имени Абая (1939-1970); художественный руководитель «Казахконцерта» (1970-1996).

Исполнял партии в казахских, русских и западноевропейских операх. Воплотил на сцене образы лирических персонажей: Тулегена, Кайракбая, Балпана, Арыстана («Кыз-Жибек», «Жалбыр», «Ер-Таргын» и «Айман-Шолпан» Е.Г. Брусиловского), Ленского («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Серика («Биржан и Сара» М. Тулебаева), Зилкары («Амангельды» Е.Г. Брусиловского и М. Тулебаева), Туякбая («Камар сулу» Е. Рахмадиева), Азима («Абай» А. Жубанова и Л.А. Хамиди) и других.

назад (1928-1982) родился- поэт, писатель.

Родился в г. Каскелене Алма-Атинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1950).

Трудовая деятельность: многие годы работал в редакциях издательств, областных и республиканских газет, Казахского радиовещания. С 1975 года был на творческой работе.

Автор сборников поэзии «Наша Родина», (1958), «Зарисовки Алатау» (1960), «Три товарища» (1964), «Галстук» (1966), «Пастух и лиса» (1968), «Заяц-барабанщик» (1975).

Награжден медалью «За освоение целинных земель». Удостоен республиканской премии имени Джамбула за текст песни «Белое золото юга».

назад (1935-2014) родился- писатель, драматург, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1957); Высшие сценарные курсы при Государственном комитете Совета Министров СССР по кинематографии в г. Москве (1967).

Трудовая деятельность: в 1967-1972 годах - старший редактор киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова; работал в газетах и журналах «Лениншіл жас», «Қазақ әдебиеті», «Мәдениет және тұрмыс», «Халық конгресі», «Жұлдыз», с 1972 года работал в Союзе писателей Казахстана.

Основные произведения: «Қоңыр күз еді», «Менің ағаларым», «Бұқтырма сарыны», «Тұйық», «Қара орман», «Ақсу - жер жаннаты», «Күреңсе», «Беу, асқақ дүние», «Жан қимақ», «Бабье лето», «Кедры высокие» и другие. Некоторые драматические произведения («Апа-апатай», «Жәке-жәкетай», «Таңғы жаңғырық», «Жансебіл», «Ерліктің екі сағаты», «Бұйрық күшінде қалады», «Даладағы екеу», «Құрбандық», «Зират», «Саботаж», «Кемпір іздеп жүрміз», «Есенай-Ұлпан», «Қазақтар» и другие) ставились в областных театрах. По сценариям Искакова сняты художественные фильмы «Сарша тамыз» («Снег среди лета», 1968), «Ұшы циырсыз жол» («Дорога в тысячу верст», 1969), «Охрана бастығы» («Начальник охраны», 1976). Ряд произведений переведен на иностранные языки.

К. Искаков активно работал в области кинодраматургии, являлся автором сценариев нескольких фильмов. Участвовал в переводе романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и перевел на казахский язык сборник повестей А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Его произведения были переведены на узбекский, киргизский, таджикский, чеченский, русский, украинские языки.

назад (1944-2017) родился- известный казахстанский диктор, тележурналист.

Родился в Узбекистане. Впервые на узбекском телевидении начал вести программу на казахском языке «Замандас» в 1967 году, которая в будущем выросла в целый Молодежный клуб со своим ансамблем «Ақ қанат», благодаря гастролям которого в Алма-Ате молодой ведущий Т. Утебаев оказался на казахском телевидении. Более 40 лет своей жизни Т. Утебаев посвятил становлению и развитию телевидения в Казахстане. Ему одному из первых тележурналистов Казахстана представилась возможность взять интервью у Президента Нурсултана Назарбаева после принятия им присяги в 1991 году. В 1988 году в эфире телеканала был впервые организован прямой эфир по случаю празднования Наурыза. Он работал не только диктором, руководил различными редакциями, а на заслуженный отдых ушел с должности первого заместителя председателя телерадиокорпорации «Казахстан».

назад (1969) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1995).

Трудовая деятельность: лаборант КазНИИ судебных экспертиз г. Алматы (1986-1989); курьер, судебный исполнитель Ленинского, Фрунзенского районных народных судов г. Алматы (1989-1995); главный специалист отдела управления юстиции г. Алматы и Актюбинской области (1996); председатель Мугалжарского районного суда Актюбинской области (1996-1998); председатель Коргалжинского районного суда Акмолинской области (1998-2000); заместитель директора, директор департамента правового обеспечения работы с обращениями инвесторов Агентства Республики Казахстан по инвестициям (2000-2001); начальник управления Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2001-2002); судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области и г. Астаны (2002-2005); председатель специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области (2005-2007); председатель коллегии по гражданским делам областного суда, председатель кассационной судебной коллегии Мангистауского областного суда (2007-2011); председатель Жамбылского областного суда (2011-2015); председатель Атырауского областного суда (2015-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

назад (1973) родился- государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, город Алматы, и Сэнфордскую школу государственной политики Университет Вашингтона Дьюка, США.

Трудовая деятельность: руководящие должности в бизнес-структурах (1995-2002); служба в государственных органах (2002-2006); заведующий сектором официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2010); слушатель национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010-2011); директор центра по исследованию финансовых нарушений Счётного комитета Республики Казахстан (2011-2013); председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета общественно-политической работы и языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2017); заведующий общественно-политическим сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2018); первый заместитель советника Президента Республики Казахстан - заведующего аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «25 лет КНБ РК», Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

назад (1983) родился- казахстанский боксёр, олимпийский чемпион, десятикратный чемпион страны, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбуле. Окончил юридический факультет Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, юрист (2007); Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, менеджмент (2009); факультет физической культуры и спорта Казахской академии спорта и туризма, преподаватель физической культуры, тренер по боксу (2009).

Трудовая деятельность: инструктор по спорту Внутренних войск Министерства внутренних дел РК, менеджер (2004-2005); заместитель начальника отдела (2005-206); инженер службы ремонта (01.2006-04.2006); заместитель начальника отдела (2006-2007); специалист 1-й категории ТОО «Таразское управление газового хозяйства» (2006-2009); директор спортивной школы по боксу № 6 управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области (03.2009-07.2009); аким сельского округа Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области (07.2009-11.2009); начальник управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области (2009-2011); заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области (2011-2012); руководитель Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» (2012-2014).

Награжден орденом «Барыс» 1-й ст. (2004). Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2004).