14 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

«Көрісу» күні (Амал мейрамы)

Традиционный день «Амал мейрамы» или «Көрісу» - кроме западных регионов нашей страны, Амал широко празднуют казахи Сырдарьинского, Костанайского и Торгайского регионов, а также российских Астраханской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей.

Главное требование Амал - уважение к старшим, забота о младших, поддержка слабых, помощь бедным. В этот день младшие по возрасту приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Аксакалы благословляют молодых. В этот день прощаются прежние обиды, забывается вражда. Таким образом, День приветствия - праздник братства, скромности, благотворительности.

Международный день рек или День действий против плотин

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба, состоялась I Международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала предложение американской экологической организации «Международная сеть рек» и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни ежегодно 14 марта».

День числа π

Праздник придуман в 1987 году физиком Ларри Шоу. Его считают своим все любители математики, а отмечать его положено ровно в 1:59:26.

Число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.

СОБЫТИЯ

В 1921 году был принят Декрет ЦИК Туркестанской республики о переименовании города Верного в Алма-Ату, который сейчас именуется как Алматы.

В 1930 году впервые была опубликована газета «Ұлан», как внутренняя газета на 5-6 страницах газеты «Жас Алаш». Газета призывала казахских детей к получению начального и неполного среднего образования. С 1930 по 1937 годы газета издавалась под названием «Пионер», в 1937 по 1941 годы - «Октябрь балалары». В годы Великой Отечественной войны не издавалась. В 1946-1989 годы название газеты переименовывается в «Қазақстан пионері». 5 ноября 1930 года газета «Пионер» вышла в виде отдельного издания в доме № 9 по улице Гоголя в г. Алма-Аты. Становлению газеты способствовали писатели и общественные деятели: С. Сейфуллин, Б. Майлин, И. Жансугуров, Г. Мусрепов, С. Есова, М. Ауэзов, С. Муканов, С. Бегалин, Б. Сокпакбаев.

«Ұлан» - республиканская газета для детей и подростков. В 2002 году газета «Ұлан» была удостоена «Золотой Звезды» Академии журналистики Республики Казахстан в номинации «Детское издание».

В 1980 году газета «Қазақстан пионері» и журнал «Партийная жизнь Казахстана» были удостоены высоких наград - орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов».

В 1994 году был образован Казахский государственный юридический институт. 5 ноября 1996 года преобразован в Казахский государственный юридический университет. 14 февраля 2000 года КазГЮУ путем слияния с Институтом государства и права был преобразован в Казахскую государственную юридическую академию. 24 октября 2001 года реорганизован в Казахский гуманитарно-юридический университет. 11 июня 2002 года на правах филиала КазГЮУ была создана Алматинская юридическая академия.

В 2004 году был создан Центр астрофизических исследований, который 22 января 2008 года был реорганизован в АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

АО «НЦКИТ» объединяет в своем составе 4 академических института, занимающихся научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельностью в области космических исследований и технологий.

В 2005 году в Алматы прошли первые «Кондыбаевские чтения», посвященные памяти уникального исследователя-культуролога Серикбола Кондыбая. Он известен принципиально новыми концепциями в мифологии, лингвистике, истории, географии, культурологии. Его взгляды отражены в книгах «География Мангистау», «Введение в казахскую мифологию», «Священные места Мангистау и Устюрт», «Казахская степь и германские боги», «Есен-казах», «Гиперборея: история эпох и сновидений».

В 2013 году по решению оргкомитета акции «Одна страна - одна книга» для всеобщего прочтения был предложен сборник лирических стихотворений «Дауа» - «Откровение» народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии РК Фаризы Унгарсыновой.

Цель акции «Одна страна - одна книга» - пропаганда казахской литературы, сохранение историко-культурного и духовного наследия, нравственно-патриотическое воспитание.

В 2013 году за вклад в популяризацию творчества великого британского композитора Эдварда Эльгара известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев был удостоен премии и золотого диска фонда Эльгара.

Награда была вручена всемирно известному музыканту в посольстве Казахстана в Париже.

В 2014 году Международное информационное агентство Казахстана «Казинформ» в формате видеомоста с Пекином презентовало версию сайта на китайском языке, которая вносит весомый вклад в развитие политико-экономических, социально-гуманитарных связей между двумя странами.

В 2016 году в г. Семее с конвейера завода по сборке машин «СемАз» вышел первый казахстанский автомобиль «Газель Next».

Эта модель пользуется большим спросом на отечественном рынке. Именно «Газель» - основной общественный транспорт во многих регионах страны. По сравнению с другими микроавтобусами эта модель удобна тем, что человек может стоять здесь во весь рост. Высота салона - почти 2 метра. Да и пассажирских мест здесь намного больше, чем в обычном микроавтобусе.

В 2018 году в Павлодарском областном музее литературы и искусства имени Бухара жырау состоялось открытие выставки «Ғұлама тағылымы», на которой вниманию посетителей были представлены оригиналы рукописей ученого, мыслителя, поэта Машхура Жусупа Копеева из Семея, Алматы и Баянаульского района, а также личные вещи поэта: Коран с чехлом, коржын, мустек с чехлом (приспособление для чистки зубов; изготовлен из дерева, инкрустирован серебром), медный таз, кожаный пояс, бумажник, денежные знаки, табакерка, очки, знаменитый «Көк тас».

В 2018 году казахстанец Александр Колядин выиграл золотую медаль зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

На спринтерской лыжной дистанции на 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя, казахстанец был лидером по времени на всех стадиях соревнований - как в квалификации, так и в полуфинале.