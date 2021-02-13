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    19:22, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    14 лошадей погибли от наезда поезда в ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности хозяина 14 лошадей - за выпас скота в полосе отвода железных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

    «11 февраля текущего года в Линейный отдел полиции на станции Уральск от диспетчера поступило сообщение о том, что на перегоне станции «Сулусай-Жаркий» машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение, в связи с наездом на 14 лошадей, находившихся на железнодорожных путях. Все животные погибли. Стоянка поезда составила 46 минуты», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

    По словам К. Кобландина, в ходе проверки транспортные полицейские установили владельца лошадей. Им оказался 35-летний житель г. Аксай Западно-Казахстанской области.

    «В отношении которого составлен административный протокол по ст. 559 ч. 1 КоАП РК (Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог)», - подтвердил полковник полиции.

    Также он добавил, что с начала т.г. зарегистрировано 198 фактов экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 147. В том числе лошадей – 77, верблюдов-10, КРС-57 и др.

    За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 85 владельцев скота.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
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