14 лошадей погибли от наезда поезда в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности хозяина 14 лошадей - за выпас скота в полосе отвода железных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

«11 февраля текущего года в Линейный отдел полиции на станции Уральск от диспетчера поступило сообщение о том, что на перегоне станции «Сулусай-Жаркий» машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение, в связи с наездом на 14 лошадей, находившихся на железнодорожных путях. Все животные погибли. Стоянка поезда составила 46 минуты», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По словам К. Кобландина, в ходе проверки транспортные полицейские установили владельца лошадей. Им оказался 35-летний житель г. Аксай Западно-Казахстанской области.

«В отношении которого составлен административный протокол по ст. 559 ч. 1 КоАП РК (Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог)», - подтвердил полковник полиции.

Также он добавил, что с начала т.г. зарегистрировано 198 фактов экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 147. В том числе лошадей – 77, верблюдов-10, КРС-57 и др.

За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 85 владельцев скота.