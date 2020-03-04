14-летнюю школьницу от суицида спасли в Шахтинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские города Шахтинска Карагандинской области предотвратили суицид, который пыталась совершить школьница, намереваясь спрыгнуть с крыши многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 марта на телефон 102 поступило сообщение от классного руководителя одной из общеобразовательных средних школ Шахтинска. Учитель сообщила, что 14-летняя школьница находится на крыше дома №58 по ул. 40 лет Победы, где собирается совершить суицид, а именно прыгнуть с крыши высотного дома.

«Оперативным дежурным отдела полиции на место происшествия направлен автопатруль 01-10 в составе сотрудников роты патрульной полиции старшего лейтенанта Дулата Ситахметова и старшего лейтенанта Айдоса Ибраева, которыми пресечена попытка суицида», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

Установлено, что несовершеннолетняя пошла на такой шаг после ссоры с матерью. В настоящий момент с ней работают сотрудники ювенальной полиции и психолог.