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вчера 21:43
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14-летнюю школьницу от суицида спасли в Шахтинске
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские города Шахтинска Карагандинской области предотвратили суицид, который пыталась совершить школьница, намереваясь спрыгнуть с крыши многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
3 марта на телефон 102 поступило сообщение от классного руководителя одной из общеобразовательных средних школ Шахтинска. Учитель сообщила, что 14-летняя школьница находится на крыше дома №58 по ул. 40 лет Победы, где собирается совершить суицид, а именно прыгнуть с крыши высотного дома.
«Оперативным дежурным отдела полиции на место происшествия направлен автопатруль 01-10 в составе сотрудников роты патрульной полиции старшего лейтенанта Дулата Ситахметова и старшего лейтенанта Айдоса Ибраева, которыми пресечена попытка суицида», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
Установлено, что несовершеннолетняя пошла на такой шаг после ссоры с матерью. В настоящий момент с ней работают сотрудники ювенальной полиции и психолог.
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