14-летнюю девочку арестовали за убийство матери в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 14-летнюю девочку арестовали в Японии за убийство женщины. Она предположительно нанесла ножевое ранение своей матери в их квартире в префектуре Аити в центральной части Японии. 40-летняя мать девочки, вызвавшая скорую помощь, была доставлена в больницу с ножевым ранением, а позже врачи констатировали ее смерть. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Девочка - ученица средней школы, проживающая в городе Охару, была арестована на месте по подозрению в покушении на убийство. В связи со смертью женщины расследование ведётся по статье «Убийство».

Девочка кивнула головой, когда полицейский спросил, убила ли она свою мать, но, по данным полиции, подозреваемая не смогла должным образом ответить на вопросы.

Предположительно она нанесла удар матери кухонным ножом в живот. В этот момент в квартире также находилась ее младшая сестра, сообщили в полиции.