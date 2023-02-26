РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:12, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    14-летняя теннисистка Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана среди взрослых

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном теннисном центре «Даулет» завершился взрослый чемпионат Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    У женщин в финале сошлись две представительницы Астаны – 15-летняя Альбина Какенова и 14-летняя Ариана Гогулина. Начиная с четвертьфиналов, Ариана все матчи завершала в упорных трехсетовых поединках. Финальная игра не стала исключением. Первый сет Гогулина проиграла – 4:6, а последующие партии остались на ее стороне – 6:2, 6:2. Таким образом, впервые в истории казахстанского тенниса победительницей первенства страны стала столь юная девушка. Бронзовая медаль у Адеми Аманкелди, победившей Айю Мырзакулову 0:6, 6:3, 6:4.

    У мужчин впервые в своей карьере чемпионом Казахстана стал Тимур Мауленов, который в финале обыграл главное открытие нынешнего первенства Арсланбека Айткулова – 7:5, 6:3. «Бронза» на счету у опытного Тимура Хабибулина, он был сильнее Никиты Сидорова – 6:4, 6:7 (8:10), 6:4.

    В парном разряде призовые места распределились следующим образом:

    Мужчины:

    1 место – Артур Хайрутдинов/Максим Батютенко;

    2 место – Ильяс Маратулы/Вячеслав Кауфельд;

    3 место – Тимур Хабибулин/Арсланбек Айткулов.

    Женщины:

    1 место – Ульяна Романова/Полина Слепцова;

    2 место – Марина Синицына/Карина Джумажанова;

    3 место – Альбина Какенова/Айя Мырзакулова.


    Теги:
    Спорт Теннис Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!