Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

14-летняя девочка спрыгнула с 19-го этажа в Астане

2 Ноября 2022, 19:37
14-летняя девочка спрыгнула с 19-го этажа в Астане
2 Ноября 2022, 19:37

14-летняя девочка спрыгнула с 19-го этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции УП района «Алматы» ДП города Астаны 2 ноября в 17.25 часов поступил вызов о том, что по улице Куанышбаева обнаружен труп подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции ее личность установлена. Ею оказалась 14-летняя несовершеннолетняя, которая спрыгнула с 19-го этажа.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.


Новости по теме
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
Возможность закупа новых автобусов рассматривают в Астане
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
Сократить сроки предоставления участков для уличной торговли предлагают в РК
Пострадавших от декабрьских событий жителей Астаны освободят от платы за проезд
Одной из столичных улиц присвоят имя президента ОАЭ
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору