14-летняя девочка спрыгнула с 19-го этажа в Астане

2 Ноября 2022, 19:37

2 Ноября 2022, 19:37

14-летняя девочка спрыгнула с 19-го этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции УП района «Алматы» ДП города Астаны 2 ноября в 17.25 часов поступил вызов о том, что по улице Куанышбаева обнаружен труп подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции ее личность установлена. Ею оказалась 14-летняя несовершеннолетняя, которая спрыгнула с 19-го этажа.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.