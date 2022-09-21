Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
14-летний подросток «заминировал» школу в Павлодарской области
21 Сентября 2022, 19:01

14-летний подросток «заминировал» школу в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сообщение о террористах в школе поступило в ДЧС Павлодарской области. Полиция области установила и задержала учащегося СШ имени Б. Момышулы поселка Пограничник города Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

14-летний подросток подозревается в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Установлено, что несовершеннолетний поспорил с одноклассниками. Вину он признал.

21 сентября по телефону 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

«В средней общеобразовательной школе имени Бауржан Момышулы по улице Академика Чокина, 27 находятся террористы, – говорилось в сообщении. По указанному адресу незамедлительно направились экстренные службы, проведена эвакуация свыше тысячи учащихся и 83 членов персонала. На месте работали саперы, проводился осмотр школы. – Взрывное устройство не обнаружили. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением, влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.


Новости по теме
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Самолет упал на жилой дом в Ейске
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Читайте также
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Разбитые балбалы обнаружены в Меркенском святилище
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив