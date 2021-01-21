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    14:13, 21 Январь 2021 | GMT +6

    14-летний подросток пропал без вести в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области разыскивается пропавший без вести 14-летний подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К поискам пропавшего Туганбаева Арнура Барлабековича 2006 года рождения подключились наряду с полицией местные волонтеры, разместившие информацию о пропаже мальчика в социальных сетях.

    «20 января 2021 года Арнур вышел из дома по адресу - город Талдыкорган, улица Кадыржанова, 52, в неизвестном направлении. Приметы: худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Одежда: красная олимпийка с капюшоном, синяя ветровка, серое трико, черные галоши», - говорится в сообщении.

    Местные активисты просят откликнуться всех, кому известна какая-нибудь информация о пропавшем подростке.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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