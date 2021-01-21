14-летний подросток пропал без вести в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области разыскивается пропавший без вести 14-летний подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К поискам пропавшего Туганбаева Арнура Барлабековича 2006 года рождения подключились наряду с полицией местные волонтеры, разместившие информацию о пропаже мальчика в социальных сетях.

«20 января 2021 года Арнур вышел из дома по адресу - город Талдыкорган, улица Кадыржанова, 52, в неизвестном направлении. Приметы: худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Одежда: красная олимпийка с капюшоном, синяя ветровка, серое трико, черные галоши», - говорится в сообщении.

Местные активисты просят откликнуться всех, кому известна какая-нибудь информация о пропавшем подростке.