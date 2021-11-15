14-летний подросток ограбил карагандинку в авто

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 14-летний подросток ограбил карагандинку в авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10 ноября в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 19-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что когда находилась в салоне автомобиля, на нее напал неизвестный.

«Злоумышленник нанес потерпевшей телесные повреждения, забрал сотовый телефон и 30 тысяч тенге, затем скрылся. Сумма ущерба составила 230 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по «горячим следам» задержали 14-летнего подростка. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Ведется расследование», - говорится в сообщении.