14-летний мальчик утонул в реке Бадам в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 31 мая, около моста через реку Бадам, очевидцы обнаружили и извлекли из воды тело 14-летнего подростка, жителя города Ленгер, который приехал в Шымкент в гости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

В момент извлечения на подростке была одежда, по предварительным данным, он по неосторожности упал в воду, вследствие чего произошел несчастный случай. Из-за жаркой погоды в горах идет интенсивное таяние снегов, поэтому в момент несчастного случая глубина реки Бадам составляла 2 м, ширина 40 м. Причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться сотрудниками Абайского районного управления полиции, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкент.

На месте происшествия работали оперативно-спасательный отряд в составе трех человек и одной единицы техники ДЧС города Шымкент, сотрудники отдела по ЧС Абайского района, 20 сотрудников полиции и шесть единиц техники, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает издание, глубина реки Бадам, протекающей по территории города, в период купального сезона обычно составляет не более 50 см, что не позволяет установить на этих акваториях места массового отдыха. Поэтому купаться на реке запрещено.