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    13:39, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    14-летний мальчик утонул в искусственном водоеме в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау в одном из искусственных водоемов утонул 14-летний мальчик. Спустя час после вызова спасателей тело мальчика было извлечено из воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагический случай произошел в посёлке Актау. По предварительным данным, подросток с другом решили покупаться в искусственном водоеме, где купаться запрещено.

    «Вечером 29 июня в искусственном водоеме города Темиртау водолазы извлекли тело мальчика без признаков жизни. В 19:02 поступило сообщение, в 20-07 обнаружено и извлечено из воды тело мальчика», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Спасатели напоминают о том, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах. Кроме того, особое внимание на воде нужно уделять детям и подросткам.

    ДЧС Карагандинской области напоминает, как уберечь ребенка от несчастных случаев на воде:

    -Не отпускайте детей купаться без присмотра.

    -Не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено.

    -Выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом.

    -Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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