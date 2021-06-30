14-летний мальчик утонул в искусственном водоеме в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау в одном из искусственных водоемов утонул 14-летний мальчик. Спустя час после вызова спасателей тело мальчика было извлечено из воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический случай произошел в посёлке Актау. По предварительным данным, подросток с другом решили покупаться в искусственном водоеме, где купаться запрещено.

«Вечером 29 июня в искусственном водоеме города Темиртау водолазы извлекли тело мальчика без признаков жизни. В 19:02 поступило сообщение, в 20-07 обнаружено и извлечено из воды тело мальчика», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели напоминают о том, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах. Кроме того, особое внимание на воде нужно уделять детям и подросткам.

ДЧС Карагандинской области напоминает, как уберечь ребенка от несчастных случаев на воде:

-Не отпускайте детей купаться без присмотра.

-Не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено.

-Выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом.

-Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой.