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    10:21, 13 Июль 2021 | GMT +6

    14-летнего подростка разыскивали полицейские и волонтеры в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14-летнего подростка разыскивали полицейские и волонтеры в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как стало известно оперативникам, он ушел из дома родственников после ссоры. Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции Мамлютского района. Личный состав районного подразделения был поднят по сигналу «Тревога». При просмотре камер видеонаблюдения по городу Мамлютка установлено, что подросток около 12 часов дня ушел из райцентра в сторону Петропавловска. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить, что на попутной автомашине он добрался до областного центра.

    К поискам были подключены волонтеры «Лидер KZ», организовавшие рассылку ориентировок в социальных сетях.

    – Поиск осложнялся темным временем суток, отсутствием сотового телефона у ребенка. Ориентировка на пропавшего была распространена во всех социальных сетях и мессенджерах города Мамлютка и города Петропавловска, – рассказал начальник отделения криминальной полиции ОП Мамлютского района Ерлан Давлетов.

    Около 2 часов ночи благодаря бдительной жительнице Петропавловска подросток был найден. Увидев его во дворе, женщина сообщила об этом по указанному волонтерами номеру телефона. Прибывшие сотрудники полиции установили, что несовершеннолетний заблудился и не знал куда идти. В эту же ночь школьника передали маме.

    С начала года в регионе установлено местонахождение 219 без вести пропавших. Также в дежурные сутки найдено 150 человек.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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