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    20:51, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    14 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловские полицейские предотвратили «сделку» по продаже партии наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции СКО.

    «При сбыте 2 килограммов марихуаны задержан 28-летний житель города. При личном обыске, а также при осмотре его автомобиля «Volkswagen Jetta» и по месту жительства изъяты пакеты с веществом растительного происхождения. Были назначены необходимые экспертизы. Согласно заключению специалистов, изъятые вещества представляют собой свыше 143 гр гашиша и свыше 14 килограммов марихуаны, что относится к особо крупному размеру. Кроме того, у подозреваемого изъяты охотничье ружьё и два, предположительно, газовых пистолета, которые направлены на криминалистическое исследование. Мужчина водворён под стражу. Следствию предстоит выяснить происхождение изъятых предметов», - говорится в Instagram-аккаунте ДП СКО.

    «Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», — поясняет начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев. — Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы».



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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