14 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловские полицейские предотвратили «сделку» по продаже партии наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции СКО.

«При сбыте 2 килограммов марихуаны задержан 28-летний житель города. При личном обыске, а также при осмотре его автомобиля «Volkswagen Jetta» и по месту жительства изъяты пакеты с веществом растительного происхождения. Были назначены необходимые экспертизы. Согласно заключению специалистов, изъятые вещества представляют собой свыше 143 гр гашиша и свыше 14 килограммов марихуаны, что относится к особо крупному размеру. Кроме того, у подозреваемого изъяты охотничье ружьё и два, предположительно, газовых пистолета, которые направлены на криминалистическое исследование. Мужчина водворён под стражу. Следствию предстоит выяснить происхождение изъятых предметов», - говорится в Instagram-аккаунте ДП СКО.

«Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», — поясняет начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев. — Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы».



