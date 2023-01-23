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14 казахстанцев вызволили из трудового рабства в Юго-Восточной Азии

23 Января 2023, 13:53
14 казахстанцев вызволили из трудового рабства в Юго-Восточной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что с июня прошлого года помогли 14 гражданам РК, которые находились в трудовом рабстве в странах Юго-Восточной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С июня прошлого года по январь 2023 года наше посольство в Таиланде оказало помощь14 гражданам Казахстана, которые находились в трудовом рабстве в Мьянме и Лаосе. Наши сотрудники смогли предотвратить выезд в регион еще двух граждан. Один из них приехал на границу с Мьянмой и позвонил консулу, сообщив, что его попросили покинуть территорию Таиланда. Консул порекомендовал, чтобы он немедленно уходил», - сказал Айбек Смадияров.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, как наши граждане попадают в трудовое рабство в этих странах.

«Наши граждане выезжают в эти места по объявлению о высокооплачиваемой работе в крупной инвестиционной или какой-либо заманчивой компании. Зарплаты обещают от двух до трех тысяч долларов. Естественно, необходимо знание языков. Что самое интересное, туда идут работать люди с высшим образованием, которые учились за рубежом», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что попавших в Мьянме в трудовое рабство казахстанцев удалось вернуть домой.


Фото: api.theins.info

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