14 казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

10 Января 2023, 09:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 10 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 414 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 2 267 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 147 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне – 2 151 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.