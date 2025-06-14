14 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

43 года назад (1982) родился АЙМАГАМБЕТОВ Асхат Канатович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Родился в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, историк, учитель истории (2003); Карагандинский институт актуального образования «Болашак», юриспруденция (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004); председатель ОО «Лига молодежи «Ансар» (2004-2005); директор ТОО «Медиа СП» (2005-2006); преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012); заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014); руководитель управления образования Карагандинской области (2014-2017); вице-министр образования и науки РК (2017-2019); заместитель акима Карагандинской области (01.2019-06.2019); министр образования и науки Республики Казахстан (2019-2022); министр просвещения Республики Казахстан (2022-2023); преподаватель Казахского гуманитарного юридического университета имени М. С. Нарикбаева (2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

37 лет назад (1986) родился САЛЫКБАЕВ Алмас Сагнадинович – руководитель управления предпринимательства Актюбинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Алмалинском районе Алматинской области.

Окончил Экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность «Учет и аудит» (2007); Казахско-Русский международный университет, специальность «Юриспруденция» (2011).

Трудовая деятельность: работа на государственной службе (2009-2017); заместитель руководителя ГУ «Управление внешних связей и туризма Актюбинской области» (2017 - 2019); заместитель акима Мартукского района Актюбинской области (2019 - 2021) аким Мартукского района Актюбинской области (02.03.2021-11.2023).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.