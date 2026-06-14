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    14 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    календарь
    Фото: Freepik

    44 года назад (1982) родился АЙМАГАМБЕТОВ Асхат Канатович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Асхат Аймагамбетов
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Родился в Карагандинской области.

    Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова по специальности «История», квалификация — учитель истории (2003); Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности «Юриспруденция» (2006).

    Трудовая деятельность: сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002–2004); председатель ОО «Лига молодежи «Ансар» (2004–2005); директор ТОО «Медиа СП» (2005–2006); преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006–2012); заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012–2014); руководитель управления образования Карагандинской области (2014–2017); вице-министр образования и науки РК (2017–2019); заместитель акима Карагандинской области (2019); министр образования и науки Республики Казахстан (2019–2022); министр просвещения Республики Казахстан (2022–2023); преподаватель Казахского гуманитарно-юридического университета имени М. С. Нарикбаева (2023).

    На занимаемой должности — с марта 2023 года.

    40 лет назад (1986) родился САЛЫКБАЕВ Алмас Сагнадинович — руководитель управления предпринимательства Актюбинской области.

    Алмас Салыкбаев
    Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

    Родился в Алмалинском районе Алматинской области.

    Окончил Экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Учет и аудит» (2007); Казахско-Русский международный университет по специальности «Юриспруденция» (2011).

    Трудовая деятельность: государственная служба (2009–2017); заместитель руководителя ГУ «Управление внешних связей и туризма Актюбинской области» (2017–2019); заместитель акима Мартукского района Актюбинской области (2019–2021); аким Мартукского района Актюбинской области (2021–11.2023).

    На занимаемой должности — с ноября 2023 года.

    Календарь День рождения Календарь Казинформа Дата
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
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