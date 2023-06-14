14 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Всемирный день донора крови

В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. Резолюцией они постановили ежегодно проводить Всемирный день донора крови 14 июня.

Международный день блогера

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами.

СОБЫТИЯ

В 1995 годув алматинском Доме ученых состоялось открытие Международного фонда им. Каныша Сатпаева, президентом которого избран поэт Какимбек Салыков.

Международный фонд имени К.И. Сатпаева является неправительственной самоуправляемой организацией, возникшей на основе свободного волеизъявления и общности интересов граждан Казахстана, открытости и массовости, членом фонда может стать каждый желающий, который разделяет и поддерживает его цели, задачи и принципы деятельности.

В 2007 годуспециальная экспедиция из Западно-Казахстанской области, отправившаяся в мае в Узбекистан и работавшая в целях определения места захоронения выдающегося деятеля казахской национальной истории Сырыма Датулы (1753-1802), вынесла свое заключение. В результате проведенных работ доказано, что талантливый военачальник, видный руководитель народного антифеодального и антиколониального движения казахов в 1783-1797 годах похоронен вблизи населенного пункта Майлышенгел в 9 км от административного центра Гурленского района Хорезмской области Узбекистана.

В 2008 годув испанском городе Сарагоса на EXPO-2008 среди 104 стран-участниц по категории «С» павильон Казахстана был удостоен бронзовой награды по критериям внешнего и внутреннего оформления.

В 2011 годуна территории Казахстана была введена в почтовое обращение художественная марка, посвященная 10-летию Евразийского экономического сообщества.

На марке изображены логотип ЕврАзЭС и текстовая композиция на казахском языке. Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, номинал – 32 тенге, размер – 28х30 мм, тираж – 50 тыс. штук, художник – Данияр Мухамеджанов.

В 2013 годув Брюсселе прошел первый раунд Диалога высокого уровня по вопросам безопасности между Европейским союзом и государствами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном). Диалог призван способствовать решению политических вопросов, а также проблем безопасности, представляющих взаимный интерес, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и риски химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

В 2013 годубыла издана книга Абая «Слова назидания», впервые переведенная на польский язык. По признанию автора перевода преподавателя словесности Познаньского университета им. А. Мицкевича Хенрика Янковски, заняться переводом философского наследия великого казахского просветителя Абая его сподвигли студенты, изучавшие источник по слайдам в аудитории. Польских студентов заинтересовало, почему переведенные на многие языки мира «Слова назидания» Абая недоступны для чтения на их родном языке.

В 2013 годув центре г. Ташкента, на пересечении улиц Абая и Зульфияхонум в Шайхантахурском районе, был установлен памятник великому акыну казахского народа, поэту, мыслителю и гуманисту Абаю Кунанбаеву. Общая высота памятника 9,20 м, материал – бронза.

В 2016 годуКомитетом международных стандартов отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO) был одобрен Казахстанский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (KAZRC) и принят в состав международных стандартов CRIRSCO. Членом комитета CRIRSCO от Республики Казахстан стала Ассоциация KAZRC.

В 2018 годублиз села Кеноткель Зерендинского района Акмолинской области были найдены ценные артефакты, среди которых и золотые изделия эпохи бронзы. Исходя из полученного материала, можно предположить, что в этом месте было захоронение женщины знатного рода. Обнаружены также осколки и фрагменты керамической посуды.

В 2019 годувпервые в Восточно-Казахстанской областной больнице врачи из столичной кардиоклиники Юрия Пя провели уникальную операцию на сердце высочайшей степени сложности.

56-летней жительнице Усть-Каменогорска сделали пластику дефекта межпредсердной перегородки аутоперикардом из минидоступа с использованием торокоскопической видеостойки. Подобные операции имеют самую высокую шестую-седьмую категорию сложности и относятся к высокотехнологичным.

В 2021 годубыла создана рекрутинговая онлайн-платформа Samruk Qyzmet, объединившая вакантные позиции более чем 170 компаний группы, включая KEGOC, «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Қазақстан темір жолы», Air Astana, «Казахтелеком», «Казпочта».

В 2022 году Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» известному композитору Шамши Калдаякову за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» (посмертно).