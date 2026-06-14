14 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников легкой промышленности

Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года.

Этот праздник ведет свою историю еще со времен существования СССР, когда он также отмечался во второе воскресенье июня. Учреждение Дня работников легкой промышленности в Казахстане имело целью подчеркнуть осознание государством важности роли легкой промышленности в развитии экономики страны.

День животноводов

30 июня 2021 года постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» было дополнено пунктом 14-1 следующего содержания: День животноводов — второе воскресенье июня. Целью является повышение престижа работников отрасли животноводства, поощрение их за достижение успехов в отрасли.

Всемирный день донора крови

В мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения министры здравоохранения стран мира приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. Резолюцией они постановили ежегодно проводить Всемирный день донора крови 14 июня.

Международный день блогера

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек более чем из 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь Всемирной сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в алматинском Доме ученых состоялось открытие Международного фонда им. Каныша Сатпаева, президентом которого был избран поэт Какимбек Салыков.

Международный фонд имени К. И. Сатпаева является неправительственной самоуправляемой организацией, возникшей на основе свободного волеизъявления и общности интересов граждан Казахстана, открытости и массовости. Членом фонда может стать каждый желающий, который разделяет и поддерживает его цели, задачи и принципы деятельности.

В 2007 году специальная экспедиция из Западно-Казахстанской области, отправившаяся в мае в Узбекистан и работавшая с целью определения места захоронения выдающегося деятеля казахской национальной истории Сырыма Датулы (1753–1802), вынесла свое заключение. В результате проведенных работ доказано, что талантливый военачальник, видный руководитель народного антифеодального и антиколониального движения казахов в 1783–1797 годах похоронен вблизи населенного пункта Майлышенгел, в 9 км от административного центра Гурленского района Хорезмской области Узбекистана.

В 2008 году в испанском городе Сарагоса на EXPO-2008 среди 104 стран-участниц в категории «С» павильон Казахстана был удостоен бронзовой награды по критериям внешнего и внутреннего оформления.

В 2011 году на территории Казахстана была введена в почтовое обращение художественная марка, посвященная 10-летию Евразийского экономического сообщества.

На марке изображены логотип ЕврАзЭС и текстовая композиция на казахском языке. Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, номинал — 32 тенге, размер — 28×30 мм, тираж — 50 тыс. штук, художник — Данияр Мухамеджанов.

В 2013 году в Брюсселе прошел первый раунд Диалога высокого уровня по вопросам безопасности между Европейским союзом и государствами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном). Диалог призван способствовать решению политических вопросов, а также проблем безопасности, представляющих взаимный интерес, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и риски химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

В 2013 году была издана книга Абая «Слова назидания», впервые переведенная на польский язык. По признанию автора перевода, преподавателя словесности Познаньского университета им. А. Мицкевича Хенрика Янковски, заняться переводом философского наследия великого казахского просветителя Абая его сподвигли студенты, изучавшие источник по слайдам в аудитории. Польских студентов заинтересовало, почему переведенные на многие языки мира «Слова назидания» Абая недоступны для чтения на их родном языке.

В 2013 году в центре Ташкента, на пересечении улиц Абая и Зульфияхонум в Шайхантахурском районе, был установлен памятник великому акыну казахского народа, поэту, мыслителю и гуманисту Абаю. Общая высота памятника — 9,20 м, материал — бронза.

В 2016 году Комитетом международных стандартов отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO) был одобрен Казахстанский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (KAZRC) и принят в состав международных стандартов CRIRSCO. Членом комитета CRIRSCO от Республики Казахстан стала Ассоциация KAZRC.

В 2018 году близ села Кеноткель Зерендинского района Акмолинской области были найдены ценные артефакты, среди которых — золотые изделия эпохи бронзы. Исходя из полученного материала, можно предположить, что в этом месте находилось захоронение женщины знатного рода. Обнаружены также осколки и фрагменты керамической посуды.

В 2019 году впервые в Восточно-Казахстанской областной больнице врачи из столичной кардиоклиники Юрия Пя провели уникальную операцию на сердце высочайшей степени сложности.

56-летней жительнице Усть-Каменогорска выполнили пластику дефекта межпредсердной перегородки аутоперикардом из мини-доступа с использованием торакоскопической видеостойки. Подобные операции имеют самую высокую — шестую–седьмую — категорию сложности и относятся к высокотехнологичным.

В 2021 году была создана рекрутинговая онлайн-платформа Samruk Qyzmet, объединившая вакантные позиции более чем 170 компаний группы, включая KEGOC, «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Қазақстан темір жолы», Air Astana, «Казахтелеком», «Казпочта».

В 2022 году Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» известному композитору Шамши Калдаякову за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» (посмертно).

В 2024 году два фильма из Казахстана приняли участие в 26-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). В основную конкурсную программу кинофестиваля 2024 года вошли два казахстанских фильма: в раздел полнометражного художественного кино была отобрана картина «The Divorce», снятая режиссером Данияром Саламатом. Показ этой киноленты на кинофестивале в Шанхае стал мировой премьерой. Еще один фильм — «Longer than a day» режиссера Малики Махамеджан — совместного производства Казахстана, России и Италии был показан в программе «Новые азиатские таланты».

В 2025 году в Костанайской области стартовало строительство важнейшего автокоридора «Центр — Запад». Работы начались одновременно в Аркалыке и селе Торгай. Новый маршрут протяженностью 865 км соединит центр и запад Казахстана, существенно сократит путь из Астаны в Иргиз и выйдет на Транскаспийский маршрут. Проект дал импульс развитию южных районов Костанайской области.