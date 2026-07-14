14 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1968) родился СУЛЕЙМЕНОВ Канат Турсумбаевич — руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Родился в Павлодаре. Окончил Алматинскую высшую школу милиции МВД РК по специальности правоведение (1995).

Трудовая деятельность: каменщик треста ПМК-1913 (1985-1986); контролер учреждения АП-162/1 УВД Павлодарского облисполкома (1989-1991); служба на следственных должностях органов внутренних дел и Государственного следственного комитета Павлодарской области (1994-1997); старший следователь УВД Акмолинской области (1997-1998); работа на различных должностях органов национальной безопасности г. Астана (1998-2019); руководитель Следственного департамент Нацбюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и 1-го Департамента Агентства по противодействию коррупции г. Астана (2019-2020); руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области (2020-2022); руководитель Службы досудебного расследования Агентства по противодействию коррупции, г. Астана (03.2022-09.2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

52 года назад (1974) родился НАКЕНОВ Мурат Сабырович — начальник департамента УИС по Северо-Казахстанской области.

Родился в Кокшетауской области. Окончил Юридический институт Академии МВД РК.

Трудовая деятельность: дежурный помощник начальника отдела СЛПУ УУИС УВД Северо-Казахстанской области (1997-1998); заместитель начальника колонии по общим вопросам Учреждения ЕС-164/9, заместитель начальника колонии по общим вопросам Учреждения ЕС-164/8 УУИС при УВД Северо-Казахстанской области (1998-1999); начальник филиала № 6 ДГП «Енбек — Кызылжар» КУИС МВД РК (1999-2001); заместитель начальника колонии по общим вопросам и организации труда осужденных Учреждения ЕС-164/6 УКУИС по Северо-Казахстанской области (2002-2004); заместитель начальника по воспитательной работе Учреждения ЕС-164/1 УКУИС по Северо-Казахстанской области (2004-2005); заместитель начальника следственного изолятора по режиму и охране Учреждения ЕС-164/1 УКУИС по Северо-Казахстанской области (2005-2011); начальник Учреждения ЕС-164/9 ДУИС по Северо-Казахстанской области (2011-2014); начальник Учреждения ЕС-164/3 ДУИС по Северо-Казахстанской области (2014-2016); заместитель начальника департамента УИС по Северо-Казахстанской области (2016-2019); начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области (2019); заместитель начальника ДУИС по Кызылординской области (11.2019-09.2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

50 лет назад (1976) родилась ТОГИЗБАЕВА Назира Асылбековна — аким Наурызбайского района города Алматы.

Родилась в Кызылорде. Окончила Кызылординский политехнический институт (1997), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2006), Казахский гуманитарно-юридический университет (2007).

Трудовая деятельность: специалист по обслуживанию клиентов Актюбинского городского филиала АООТ «Казагропромбанк» (1998); бухгалтер ТОО «Бейбарс» (1999); референт аппарата акима г. Кызылорды (1999); специалист городского отдела экономики аппарата акима г. Кызылорда (1999); ведущий специалист информационно-аналитической группы аппарата акима Кызылординской области (2000-2001); ведущий специалист отдела индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2000-2001); главный специалист отдела индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2002-2003); специалист ТОО «ECOTERA» (2003-2004); эксперт-экономист Центра Независимой экспертизы ТОО «DZET GROUP» (2004-2005); ведущий экономист планово-финансового отдела КГП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы» (2008); ведущий экономист планово-экономического отдела КГП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы» (2008); начальник планово-экономического отдела КГП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы» (2008-2009); финансовый директор ТОО «Roberts healthcarем Kazakhstan» (2009-2016); главный инспектор акима города Алматы (2016-2020); заместитель руководителя управления общественного развития города Алматы (2020-2021); руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы (2021-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

49 лет назад (1977) родился ИСКАКОВ Жанат Маратович — заместитель председателя партии — руководитель центрального аппарата партии «Respublica».

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (1998), экономист; Карагандинский экономический университет (2006), юрист.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела промышленности и коммунальной собственности города Караганды (1999-2000); ведущий, старший, главный специалист управления экономики, промышленности и развития предпринимательства, главный специалист главного управления экономики и развития предпринимательства Карагандинской области (2000-2002); главный специалист-инспектор, начальник отдела анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора, начальник отдела социальной защиты населения аппарата акима Карагандинской области (2002-2009); заместитель акима г. Караганды (2009); советник акима (12.2009-04.2010); заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области (04.2010-05.2011); аким района имени Казыбек би города Караганды (05.2011-06.2013); руководитель аппарата акима Карагандинской области (06.2013-06.2020); государственный инспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля Администрации Президента РК (2020-07.2024); руководитель центрального аппарата ОО «Партия „Respublica“ (07.2024-07.2026).

На занимаемой должности — с июля 2026 года.

34 года назад (1992) родился ҚАУСАН Нұрислам Марксұлы — директор Департамента экономической интеграции Министерства торговли и интеграции РК.

Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова.

Трудовая деятельность: бухгалтер, инспектор, начальник отдела Департамента АРЕМ РК по г. Алматы (2014-2021); консультант, руководитель управления Агентства по защите и развитию конкуренции РК (2021-2022); заместитель директора Департамента цифровизации Министерства торговли и интеграции РК (2022-2023); заместитель директора Департамента по обеспечению деятельности министра торговли и интеграции РК (2023-2024); заместитель директора Департамента экономической интеграции Министерства торговли и интеграции РК (2024-08.2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

68 лет назад (1958-2025) родился ИБРАШЕВ Кенжебек Ниязович — ветеран нефтяной промышленности Казахстана, специалист по геологоразведке и нефтедобыче, руководитель нефтедобывающих предприятий.

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауской) области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, бурение нефтяных и газовых скважин (1981).

Трудовая деятельность: дизелист, моторист Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции (1975); помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, начальник РИТС, начальник отдела, главный технолог Балыкчинского управления буровых работ ПО «Эмбанефть» (1981-1988); главный инженер Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции (1988); главный инженер, начальник Балыкчинского УБР ПО «Эмбанефть» (1988-1993); директор Атырауского филиала ОАО «Казахстанкаспийшельф» (1993-1996); вице-президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» по разведке (1996-1997); президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» (1997-1998); административный менеджер, менеджер по поддержке бизнеса консорциума «ОКЮС» (1998-2001); менеджер по развитию бизнеса, региональный директор по новым проектам компании «Agip KCO» (2001-2005); генеральный директор АО «МНК «КазМунайТениз» (2005-2006); вице-президент по разведке и добыче АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2009); генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2009-2011); генеральный директор дочерней компании НК «КазМунайГаз» — АО «МНК «КазМунайТениз» (2011-2012); советник председателя ОЮЛ «KazEnergy» (2013); генеральный директор ТОО «PSA» (2013-2017); президент Казахстанско-Британского технического университета (2017-2021); генеральный директор ассоциации «Kazenergy» (2021-2024).

Награжден орденами «Құрмет» (1997), «Парасат» (2010), «Барыс» III степени (2016), «Почетный разведчик недр Республики Казахстана», «Заслуженный деятель нефтегазовой отрасли».