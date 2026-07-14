14 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День нотариата

В целях повышения статуса нотариата в Республике Казахстан, Приказом заместителя Премьер-министра — министра труда и социальной защиты населения от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников» 14 июля установлен ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем нотариата. Именно в этот день в 1997 году был подписан Закон «О нотариате».

Нотариат в Республике Казахстан — это правовой институт по оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц путем совершения нотариальных действий. Со времени своего образования был и до настоящего времени остается одним из важнейших институтов нашего государства. Изо дня в день институт нотариата модернизируется, а залогом успешного развития нотариата выступает высокий профессионализм и ответственность членов нотариального сообщества. На благо граждан республики работают более 4 тысяч нотариусов, совершаются более 11 миллионов нотариальных действий в год, пополняется госбюджет на сумму более 5 млрд тенге.

СОБЫТИЯ

В 1997 году была создана Национальная атомная компания «Казатомпром», являющаяся национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Единственным акционером компании является АО «Самрук-Қазына». Начиная с 2009 года, Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана. Казахстанский урановый концентрат обеспечивает более 40% потребности мирной атомной энергетики и поставляется практически во все страны мира, где эксплуатируются АЭС.

В 2005 году в Алматы был открыт головной офис Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии, цель которого — защита прав граждан вне зависимости от их национальной, религиозной и политической принадлежности.

В 2006 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Черногорией.

Черногория — небольшое государство, расположенное в западной части Балканского полуострова. Омывается Адриатическим морем и граничит на западе с Хорватией, на северо-западе с Боснией и Герцеговиной, на севере с Сербией, на востоке с Албанией. Площадь — 13 812 км². Столица — г. Подгорица. Валюта — евро. Язык — черногорский, 60% населения использует сербский язык. Президент Черногории является главой государства, избираемым сроком на пять лет путем прямых выборов.

В 2009 году неподалеку от Караганды, в районе среднего течения реки Нура, экспедиция археологов Карагандинского государственного университета им. Евнея Букетова обнаружила предметы сакской эпохи. В результате раскопок, которые велись в урочище Темиркаш, между поселками Самарканд и Тегизжол, найдены железная обойма, распределительное кольцо для ремней, наконечник стрелы и пряжка воина. По мнению археологов, этим предметам больше двух тысяч лет.

В 2009 году сборная команда Казахстана прибыла в город Бремен (Германия), чтобы принять участие в 50-й Международной математической олимпиаде.

На итоговом заседании международного оргкомитета математической олимпиады, единогласным решением представителей 95 стран мира, Казахстан выбран страной-организатором 51-й Международной математической олимпиады в 2010 году.

В 2009 году в Алматы прошла приключенческая автогонка-экспедиция «Золотой теленок KZ» по маршруту Алматы — Бурабай протяженностью более 1500 км.

Основная цель проекта — повышение международного имиджа Казахстана, популяризация отечественного автоспорта и развитие джиперского движения в стране, содействие развитию экологического, экстремального туризма, воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни.

В 2011 году на территории Казахстана была введена в обращение почтовая марка серии «Памятные, юбилейные даты», посвященная 100-летию со дня рождения поэта, журналиста, драматурга и композитора Касыма Аманжолова.

Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая. Размер марки — 33×27,5 мм, тираж — 30 тыс. штук. Художник — Николай Соколов.

В 2011 году в центре города Петропавловска на пересечении ул. Конституции Казахстана и ул. П. Васильева — рядом с областным акиматом и городским парком культуры и отдыха было начато строительство Стелы независимости высотой 28,5 метра, на вершине которой установлена птица Самрук. Внизу — большая площадка с колоннами. Авторами проекта выступили заслуженный деятель культуры РК С. Бокебай и казахстанский архитектор Г. Нурбаев. Воплотила проект в жизнь подрядная организация ТОО «Сункар» из Астаны.

В 2012 году американский магазин Nadine Krakov Collection, специализирующийся на продаже драгоценностей и антиквариата, на электронном аукционе eBay выставил на продажу самую дорогую тюбетейку в мире, сшитую в Казахстане в XVII веке.

Начальная цена старинного головного убора, украшенного драгоценными камнями, составила 15 500 долларов. Шапочка украшена золотым шитьем, гранеными розовыми бриллиантами в семь каратов, рубинами в три карата, сапфирами в четыре карата и натуральным жемчугом.

В 2014 году Казахстан был приглашен в Баку (Азербайджан) для участия в первом Глобальном форуме по молодежной политике.

Основной целью данного форума являлся пересмотр глобальной ситуации в области молодежной политики, оценка реалий программ по работе с молодежью с целью установить общее понимание и руководящие принципы на международном уровне в части подготовки молодежной политики.

В 2014 году исполнением народных танцев шестилетняя алматинка прославила Казахстан на шоу талантов в Австрии. Софи Манасян получила золотую статуэтку и специальный приз «Золотая надежда». Маленькая алматинка покорила сердца жюри и публики австрийского аналога «Минуты славы». Организаторы фестиваля именно ей доверили выступить на церемонии открытия.

В 2016 году восходящая звезда казахстанского балета, ведущий солист театра Astana Opera Бахтияр Адамжан стал обладателем Гран-при V Международного конкурса артистов балета в Стамбуле (Турция). Для участия в конкурсе собрались артисты балета из Казахстана, России, Австралии, Бразилии, Болгарии, Японии, Канады, Южной Африки, Южной Кореи и многих других стран.

В 2019 году в Восточно-Казахстанской области открыли уникальную гибридную операционную, уникальность оборудования которой состоит в том, что на нем можно проводить так называемые гибридные операции — это несколько видов операций на одном пациенте, включая интервенционные вмешательства и открытые методы (например, на открытом сердце и головном мозге).

Высокотехнологичный комплекс для хирургических вмешательств на базе БСМП Семея стал единственным в своем роде в республике. Гибридная операционная включает в себя все необходимое для многих областей хирургии, и ее основное отличие от классической операционной — сочетание в едином многофункциональном блоке оборудования и технологий для проведения как открытых, так и малоинвазивных лапароскопических вмешательств, с системами медицинской визуализации: магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, хирургическими рентгеновскими системами или С-дугами, УЗИ-системами, системами видеонавигации.

В 2019 году при раскопках городища Актобе-Лаэти в пригороде Атырау археологи обнаружили загадочное каменное ядро средних веков.

— При возобновлении раскопок древнего города Актобе-Лаэти, а это XIV–XVI века нам сопутствовала удача. Во-первых, удалось раскопать целый промышленный квартал, где находились десятки печей. В них отливали металл, изготавливали качественную керамическую посуду и даже стекло. Но самая ценная и пока непонятная находка — это каменное ядро, в котором проделаны отверстия, а внутри находится металлический шарик. Для чего изготовили такое ядро пока непонятно, — рассказал археолог Марат Хасенов.

В 2023 году певец 12-летний Шерхан Арыстан из Казахстана завоевал Гран-при «Славянского базара» в белорусском Витебске. Юный певец заслужил максимальные оценки от жюри фестиваля — по 70 баллов в первый и второй дни. Шерхан Арыстан впечатлил жюри мощным вокалом.

В 2024 году в столице по случаю Национального праздника Франции и в преддверии открытия Олимпийских игр в Париже, Посольство Франции в Казахстане, Национальный паралимпийский комитет РК, акимат города и Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями открыли фотовыставку «Астана — Париж 2024: в фокусе гандиспорт и Паралимпийские игры».

В 2025 году казахстанские ребята завоевали сразу четыре медали на Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO-2025), две из которых — золото! Олимпиада проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира участвовали более 360 школьников из 93 стран мира. Все четверо представителей Казахстана показали блестящий результат и вновь подтвердили звание лучших юных химиков планеты. I место — Кирилл Ким, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана I место — Абылай Кабдулхадыр, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана II место — Енлик Бакытбекова, ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы II место — Ансар Жаксылыков, ученик 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» Актюбинской области Научными руководителями сборной выступили Санжар Бегдаир — магистрант Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад, а также Ринат Илюсизов — многократный победитель международных и республиканских олимпиад.