14 интернет-преступников задержаны в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции города Нур-Султана задержали 14 интернет-преступников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
В Нур-Султане проведено оперативно- профилактическое мероприятие «Anti-Fraud».
Для раскрытия и расследования уголовных правонарушений, совершенных с использованием информационных технологий, были созданы мобильные группы из числа оперативных работников и следствия.
За три дня ОПМ стражам порядка удалось раскрыть около 50 уголовных правонарушений, в сети интернет. Раскрыто 29 фактов интернет-мошенничеств и семь интернет-краж.
В ходе розыскных мероприятий полицейскими за совершение преступлений в сети задержано 14 граждан, из них шесть серийных интернет-мошенников.
К примеру, задержан 40-летний мужчина, в отношении которого доказана причастность к более 40 фактам онлайн-обмана граждан. Мужчина путем незаконного сбора информации получал персональные данные граждан РК и, используя их, оформлял кредитные займы при помощи информационных технологий. В настоящее время мужчина арестован, проводится расследование.
Также 20 августа полицейскими задержана 31-летняя жительница столицы, обещавшая гражданам оформить кредиты в банках на крупные суммы. Многие горожане, получая отказ в банках в получении кредита, обращаются к посредникам в сети интернет. Таким лже- посредником и оказалась подозреваемая, которая обманула пятерых горожан. За свои «услуги» мошенница требовала предоплату, а получив деньги на киви-кошельки, удаляла объявления в сети и номера телефонов. Проводится досудебное расследование по статье
192 части 2 пункта 4 УК РК (мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы).
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