14 граждан стран СНГ не впустили в Казахстан из-за отсутствия ПЦР-справок
«Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки на автопереходах не выявлено. Запрещен въезд в страну 14 гражданам СНГ: шести гражданам Российской Федерации, восьми гражданам Узбекистана, не предоставившим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыл 53 041 человек: 21 908 водителей, осуществляющих международные перевозки, и 31 133 пассажира. С начала года не допущен въезд в страну 380-и нерезидентам страны, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР.
«Всего проведено 4 895 ПЦР-тестов, выявлен 31 завозной случай с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 703 гражданина РК», - добавили в ДСЭК.
За прошедшие сутки через границу прошло 910 человек, из них 176 водителей и 794 пеших, дополнил источник.