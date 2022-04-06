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    19:36, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    14 граждан стран СНГ не впустили в Казахстан из-за отсутствия ПЦР-справок

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На въезде в Павлодарскую область через таможенный пункт на границе Казахстана и России не были пропущены в РК 14 иностранцев. Граждане России и Узбекистана не имели справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки на автопереходах не выявлено. Запрещен въезд в страну 14 гражданам СНГ: шести гражданам Российской Федерации, восьми гражданам Узбекистана, не предоставившим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыл 53 041 человек: 21 908 водителей, осуществляющих международные перевозки, и 31 133 пассажира. С начала года не допущен въезд в страну 380-и нерезидентам страны, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР.

    «Всего проведено 4 895 ПЦР-тестов, выявлен 31 завозной случай с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 703 гражданина РК», - добавили в ДСЭК.

    За прошедшие сутки через границу прошло 910 человек, из них 176 водителей и 794 пеших, дополнил источник.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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