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14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание в Москве

31 Января 2020 10:25
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14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание в Москве

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ – 14 граждан Китая пожаловались на недомогание врачам в гостинице «Four Seasons» в центре Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Сразу 14 граждан Китая вызвали скорую помощь в гостиницу, они пожаловались медикам на недомогание, у части из них диагностирована высокая температура», - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, у гостей столицы ОРВИ. По его словам, китайцы приехали в Москву в качестве туристов. В настоящее время на месте работают несколько бригад скорой помощи, которые обследуют туристов.

В Департаменте здравоохранения Москвы в свою очередь опровергли информацию о высокой температуре у туристов. «Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (...) сообщает, что бригады cкорой медицинской помощи выезжали в отель Four Seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики. Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась», - сообщили в ведомстве.



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Ключевые слова: Россия, Пневмония в Китае,
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