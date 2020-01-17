14 городов на Филиппинах закрыты из-за извержения вулкана

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Власти Филиппин закрыли 14 городов в провинции Батангас на фоне продолжающегося извержения вулкана Тааль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал ABS-CBN.

Глава управления по снижению риска бедствий в провинции Батангас Лито Кастро заявил, что местным жителям не разрешается возвращаться в свои дома, расположенные в радиусе 14 километров от вулкана.

По словам Кастро, из-за угрозы крупного извержения были эвакуированы тысячи местных жителей. Они временно размещены в центрах эвакуации.

Другие нашли убежище у родственников в соседних провинциях, добавил он.

По состоянию на 6 часов утра пятницы в 283 эвакуационных центрах в Батангасе и Кавите находились более 15 000 семей или 66 262 человека.

Кастро заявил, что, во временных приютах становится все теснее. Он выразил опасение, что если извержение вулкана Тааль продолжится, у провинции просто не хватит средств для оказания помощи.

Вулкан Тааль остается на втором по величине уровне опасности, что означает, что опасное извержение может произойти в течение нескольких часов или дней.

Вулкан, входящий в число 24 действующих вулканов на Филиппинах и не извергавшийся с 1977 года, в воскресенье обрушил потоки пепла и пара на близлежащие провинции.