14 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день дарения книг

Отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. Основная его задача - популяризовать чтение среди подрастающего поколения и обеспечить доступ к книгам как можно большего количества детей по всему миру. Инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку - американке Эмми Бродмур - основательнице сайта детской книги в США.

Международный день борьбы с эпилепсией

Отмечается ежегодно во второй понедельник февраля. Впервые его отмечали в Польше в 2009 году как День больных эпилепсией, а международный статус он приобрел в 2015 году.

Медицинские организации проводят акции, основная цель которых - повысить осведомленность общественности о таком заболевании, как эпилепсия, а также научить людей оказанию первой помощи при эпилептическом приступе, освещают проблемы, с которыми сталкиваются люди с эпилепсией во всем мире.

День распространения информации о врожденном пороке сердца

Учрежден канадской некоммерческой благотворительной организацией Children's Heart Society, которая предоставляет помощь семьям детей с врожденными и приобретенными пороками сердца. Инициативу поддержали такие организации, как HeartKids (Австралия) и Dr. Mani Children Heart Foundation (Индия), так день стал международным.

Основная задача мероприятий, проводимых в этот день, - распространение информации о ВПС и сбор средств на исследования этой распространенной разновидности пороков развития.

СОБЫТИЯ

В 1992 году решением Государственной ономастической комиссии Гурьевская область и город Гурьев переименованы в Атыраускую область и город Атырау, а Ермаковский район Павлодарской области - в Аксуский район.

В 1994 году Республика Казахстан вступила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и стала его 121 членом.

МАГАТЭ - это ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. МАГАТЭ, созданное в рамках Организации Объединенных Наций в 1957 году в качестве самостоятельной организации, представляет собой международный орган, призванный как контролировать атомную энергию, так и содействовать ее использованию.

В 1997 году в Вашингтоне состоялась встреча Президентов Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки. По итогам переговоров Президент РК Нурсултан Назарбаев и глава администрации США Билл Клинтон подписали Хартию о демократическом партнерстве.

В 2011 году на базе Центра крови города Астаны был создан Научно-производственный центр трансфузиологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Задачи центра - координация и контроль деятельности всей службы крови Республики Казахстан, внедрение системы управления качеством и подготовка службы крови республики к прохождению аккредитации на соответствие международным стандартам деятельности.

В 2013 году в Алматы в Международной академии бизнеса (МАБ) состоялся выпуск первой группы участников программы Нидерландского института маркетинга (NIMA) (НИМА-программы) Международной школы маркетинга Казахстанской федерации маркетинга, рекламы и PR (КФМР и PR).

Это единственная в Казахстане программа по подготовке международно-сертифицированных маркетологов. Сертификаты НИМА признаются во всем мире. Программа носит прикладной характер, нацелена на развитие конкретных практических навыков в области маркетинга и больше направлена на практикующих маркетологов.

В 2014 году в Алматы состоялся уникальный для Казахстана фестиваль «МЕДЕУ DREAM FEST», организатором которого выступила Студия по организации эксклюзивных мероприятий.

Этот фестиваль представлял собой концерт на ледовом катке, посвященный здоровому образу жизни, культурному развитию молодежи, популяризации казахстанской эстрады и спортивного образа жизни.

В 2017 году Республика Казахстан вошла в мировую пятерку по числу титулов в профессиональном боксе. Казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) завоевал пояса WBA Super и IBO в легчайшем весе и помог своей стране попасть в пятерку лучших по числу чемпионских титулов в профессионалах.

Теперь у казахстанцев четыре пояса - три (WBA Super, WBC и IBF) у Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и один (WBA Super) у Жаната Жакиянова.

В 2017 году в Дубае на Международном правительственном саммите The World Government Summit Республика Казахстан была награждена премией First World Govtechineers Race-2017 за разработку и внедрение мобильного приложения Egov - mgov.

Награду вручил эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

В 2017 году ученик 12 класса «Назарбаев Интеллектуальной школы» химико-биологического направления города Актау Саттигали Жолдасбай создал SMART-тюбетейку для слепых и плохо видящих людей. На тюбетейке имеется датчик движения, и он дает сигнал вибромотору, взятого с обычного сотового телефона. Когда человек идет, сенсоры на тюбетейке улавливают преграду впереди и начинают вибрировать, оповещая человека о появлении препятствий. Человек может корректировать свое движение, повернуть, изменить угол направления движения. Проект разработан на микроплате Ардуина.

В 2018 году Олимпийский канал (Olympic Channel) опубликовал документальный фильм о бронзовом призере Олимпийских игр в Сочи, казахстанском фигуристе Денисе Тене.

Олимпийский канал опубликовал документальный фильм о Денисе Тене в рамках многосерийного-проекта «Game Breakers». Первый эпизод открывает жизнь казахстанского фигуриста и повествует о том, как Денис Тен сумел исторически прославить Казахстан в неоднозначном для страны виде спорта.

В 2019 году в Нью-Йорке постоянные представители Республики Казахстан и Объединенной Республики Танзания при ООН Кайрат Умаров и Модаст Джонатан Меро подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Объединённая Республика Танзания - крупнейшее государство в Восточной Африке. Площадь - 945,1 тыс. км2. Столица - г. Додома. Государственные языки - английский и суахили. Денежная единица - танзанийский шиллинг. Глава государства, правительства. главнокомандующий вооруженными силами страны - президент, избираемый населением на 5 лет (с правом повторного переизбрания).

В 2021 году представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова завоевала золотую медаль на Кубке Северной Америки, набрав 85.68 балла. Турнир проходил в Юте (США).