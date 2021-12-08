14 фактов дачи взятки пресекли полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 14 фактов дачи взятки пресекли полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкент проводится системная работа в соответствии с «Программой по противодействию коррупции в органах внутренних дел», утвержденной департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Так, с начала года шымкентскими полицейскими пресечено 14 фактов дачи взятки. Большая часть приходится на нарушителей, которые предлагали стражам порядка взятки, чтобы уйти от ответственности за совершенное ими административное правонарушение.

Полицейские оперативно сообщали о случившемся сотрудникам управления собственной безопасности и предотвратили коррупционные преступления. По указанным фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 367 Уголовного кодекса РК «Дача взятки«. Из них четыре дела с обвинительным актом направлены в суд, по ним вынесены приговоры. По остальным назначены соответствующие экспертизы и проводятся расследования.