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14 фактов дачи взятки пресекли полицейские Шымкента
8 Декабря 2021 21:37
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 14 фактов дачи взятки пресекли полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкент проводится системная работа в соответствии с «Программой по противодействию коррупции в органах внутренних дел», утвержденной департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Так, с начала года шымкентскими полицейскими пресечено 14 фактов дачи взятки. Большая часть приходится на нарушителей, которые предлагали стражам порядка взятки, чтобы уйти от ответственности за совершенное ими административное правонарушение.Полицейские оперативно сообщали о случившемся сотрудникам управления собственной безопасности и предотвратили коррупционные преступления. По указанным фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 367 Уголовного кодекса РК «Дача взятки«. Из них четыре дела с обвинительным актом направлены в суд, по ним вынесены приговоры. По остальным назначены соответствующие экспертизы и проводятся расследования.
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