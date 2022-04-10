14 детей заразились кишечной инфекцией с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наступила долгожданная весна. На прилавках в магазинах появились первые овощи и фрукты. Однако при неправильном использовании продуктов питания возникает угроза заражения кишечной инфекцией. Как избежать сезонных расстройств пищеварения в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Кенжегуль Конысбаева.

- Расскажите какие сезонные отравления могут привести к расстройствам пищеварения?

- Можно выделить две причины пищевого отравления: реакция организма на продукты питания, которые отличаются от ежедневного рациона и патогенная флора (бактерии, грибы), вирусы и токсины которые могут попасть в организм человека с зараженной пищей. В теплое время года риск отравления возрастает, так как срок хранения продуктов уменьшается, а бактерии размножаются гораздо быстрее. В весеннее-летний период риск возникновения отравления может вызвать употребление арбузов, дынь, клубники и т.д. Начиная с августа и до ранней весны есть риск отравления ботулизмом, при употреблении консервированных продуктов и маринованных грибов.

- Чем обусловлены такие случаи в обычной жизни?

- Например, употребление просроченных или испортившихся продуктов питания при неправильном хранении; при приготовлении из несвежих или зараженных бактериями или плесенью продуктов, употребление ядовитых растений, ягод, частей туш животных; продукты приготовленные носителем стафилококка и т.д.

Самое главное при несоблюдении гигиены во время приготовления и приема пищи, а также при несоблюдении технологии приготовления блюд.

- С начала весны сколько случаев отравления среди детей и взрослых зарегистрировано в Алматы?

- За первый квартал 2022 года было подтверждено 16 случаев пищевых токсикоинфекций, из них 14 детей. 8 случаев ботулизма, среди них 1 летальный исход. Все заболевшие употребляли консервированные и некачественные продукты питания, такие как: баклажаны, кабачки, молочная смесь, яйцо и т.д.

- Как бороться с последствиями пищевого отравления?

- Важно помнить, что в случае отравления самолечением заниматься опасно. Прежде всего не следует упускать время, так как чем больше токсинов попадает в кровь, тем тяжелее будет отравление. Во всех случаях отравления грибами необходимо обратиться к врачу, так как данное отравление может привести к тяжелым последствиям.

- Что необходимо делать в целях профилактики?

- Соблюдать правила личной гигиены перед приемом или во время приготовления пищи: тщательно мыть руки, посуду, фрукты и овощи. Регулярно менять средства кухонной гигиены (полотенца, губки для посуды). Не пить воду из-под крана и других загрязненных источников. Регулярно проводить уборку в местах приготовления и приема пищи. Следовать правилам кулинарной обработки продуктов. Обращать внимание на запах, консистенцию, цвет и вкус пищи. Избавляться от продуктов, покрывшихся плесенью. Утилизировать вздутые пакеты и консервные банки, а также продукты в поврежденной упаковке.