14 чиновников привлекли к ответственности за некачественное оказание госуслуг в регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одно из направлений деятельности Агентства по делам государственной службы - обеспечение качественного оказания госуслуг населению. Особое внимание уделяется защите и восстановлению прав услугополучателей. С начала года рассмотрено 425 обращений граждан по вопросам качества оказания госуслуг. По итогам были подтверждены доводы и восстановлены права 142 физических и юридических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

После проведенных проверок на факт правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 72 работника госорганов и подведомственных организаций, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Наиболее часто гражданами обжалуются действия в сферах земельных отношений, архитектуры, ЖКХ, занятости и социального обеспечения.

К примеру, в Актюбинской области выявлен факт необоснованного отказа одному ТОО в предоставлении услуг по регистрации транспортных средств. Услугополучателю отказали в регистрации автомобилей, ссылаясь якобы на наличие у них штрафов. Однако по итогам проверки было выявлено, что основанием для отказа служили некорректные данные в информационной системе СпецЦОН о наличии штрафов, а по факту они были погашены. По результатам реагирования территориального департамента Агентства по Актюбинской области восстановлены нарушенные права услугополучателя, путем государственной регистрации транспортного средства.

В Алматинской области отделом строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района гражданке неоднократно отказывали в выдаче архитектурно-планировочного задания.

Причиной первого отказа являлось отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок, а второго - самовольное строение на участке.

Однако при проверке территориального департамента Агентства по Алматинской области установлено, что правоустанавливающие документы на земельный участок приложены и на земельном участке нет самовольного строения. Таким образом, после реагирования уполномоченного органа выдано архитектурно-планировочное задание.

В Северо-Казахстанской области гражданин обратился в ЦОН Жамбылского района за регистрацией прав на недвижимое имущество, подав договор купли-продажи, составленный собственноручно. Согласно законодательству, услуга должна была оказываться на бесплатной основе.

Однако ЦОНом предложены платные услуги сопровождения оказания госуслуги по регистрации прав на недвижимое имущество. Таким образом, установлен факт навязывания ЦОНом платных услуг при имеющейся возможности регистрации сделки на бесплатной основе.

В результате вмешательства территориального департамента Агентства по СКО услуга оказана на бесплатной основе, а средства за платные услуги возвращены.

Во всех областях, территориальными департаментами агентства запущены Telegram-каналы, направленные на оперативное решение вопросов в сфере получения госуслуг и предотвращение нарушений прав и законных интересов услугополучателей.

Для этого в Центрах обслуживания населения указаны специальные QR-коды, которые перенаправляют граждан на страницу в Telegram. Если гражданин считает, что его права были нарушены при получении какой-либо услуги, он может подать жалобу на этой странице. При выявлении нарушений сотрудниками агентства будут приниматься незамедлительные меры по их устранению.